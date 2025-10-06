Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix.

La Singapore Grand Prix, Lando Norris şi Oscar Piastri, piloţii McLaren, s-au clasat pe locul 3, respectiv pe poziţia a patra.

„Aş putea să o iau de la capăt! A fost o cursă dificilă, Max nu a făcut nicio greşeală, dar eu am dat tot ce am avut astăzi. Sunt fericit, am avansat două poziţii şi am câştigat din nou titlul de campioni la constructori, aşa că sunt fericit”, a declarat Lando Norris.

George Russell a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. Cu excepția dăților în care a intrat la boxe, acesta a dominat autoritar pe stradalul „Marina Bay”, victoria nefiindu-i amenințată în niciun moment.

Max Verstappen a terminat al doilea, iar Lando Norris a completat podiumul, câștigând trei puncte față de Oscar Piastri în ierarhia piloților

Pilotul echipei Mercedes a obţinut cu această ocazie a a cincea victorie din cariera sa în Marele Circ şi a doua de la debutul acestui sezon, după cea din Grand Prix-ul Canadei de la Montreal, la jumătatea lunii iunie.

„Este o senzaţie incredibilă. Sunt foarte recunoscător echipei, care a făcut o treabă extraordinară pe tot parcursul weekendului. Sunt foarte fericit. La început am fost puţin stresat când l-am văzut pe Max cu pneuri moi”, a declarat Russell.

Top 10 este completat de Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) şi Carlos Sainz (Williams).

Australianul Oscar Piastri (McLaren), clasat pe locul al patrulea duminică, a rămas în fotoliul de lider al clasamentului general al piloţilor, cu un avans de 22 de puncte faţă de coechipierul său Lando Norris, cu şase etape înainte de finalul sezonului.

Campionul mondial din ultimii patru ani, Max Verstappen, se află pe poziţia a treia, la 69 de puncte.

La finalul cursei din Singapore, echipa McLaren, creată în 1966, şi-a asigurat titlul mondial la categoria constructori, pe care îl cucereşte pentru a zecea oară în istoria sa, depăşind astfel echipa Williams, care a reușit să adune până acum 9 titluri.

Recordul este deţinut de scuderia Ferrari, cu 16 titluri mondiale în palmares.

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Statelor Unite, se va desfăşura pe 19 octombrie la Austin (Texas).