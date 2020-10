Singura echipa romaneasca prezenta in competitiile continentale din Europa este CFR Cluj, campioana Romaniei de la ultima editie de campionat. Romania este prezenta cu CFR Cluj in grupa A din Europa League.

Pana acum in aceasta grupa au fost inregistrate scorurile astfel:

Etapa I- CSKA Sofia- CFR Cluj 0-2 si Young Boys Berna-AS Roma 1-2

Etapa II- AS Roma- CSKA Sofia 0-0 si CFR Cluj- Young Boys Berna 1-1

In etapa III , din 5.11.2020 vor juca Roma- CFR si Berna- CSKA.

Singurul antrenor tanar din Europa atacat fara precedent de o parte a presei romanesti este Mirel Radoi, selectionerul Romaniei actualmente. Mirel Radoi nascut in 1981 la Drobeta Tr. Severin a venit la Nationala Romaniei de pe postul de manager al echipei de tineret U 21 ajunsa in semifinalele Campionatului European din 2019.

Singurul antrenor roman din valul tanar ce evolueaza in Europa la Vejle in Danemarca este pe val. Costel Galca , 48 de ani, a preluat in 2019 pe Vejle, au retrogradat in divizia secunda, au promovat iar acum in 2020 este pe locul trei in Danemarca in Super Liga.

Singurul roman si de fapt si singurul antrenor din Champions League cu cea mai inaintata varsta , 75 ani, Mircea Lucescu este prezent cu Dinamo Kiev din Ucraina in grupele Champions League . O grupa dificila cu Barcelona, Juventus Torino si Ferencvaros Budapesta. La ora actuala este cel mai contestat antrenor european de catre fanii duri ai Kievului care nu uita de trecutul sau la Shatkhar Donetsk. Ultimul atac se refera si la egalul de 2-2 cu Ferencvaros la Budapesta dupa ce au condus cu 2-0 !