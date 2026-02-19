Autoritățile locale din mediul rural care utilizează sisteme de supraveghere video ar putea fi scutite de obligația legală de a asigura personal de pază, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat în consultare publică.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență prin care autoritățile locale din mediul rural care utilizează sisteme de supraveghere video ar putea fi scutite de obligația legală de a asigura personal de pază. Măsurile vizează reducerea cheltuielilor, susținerea unor servicii esențiale și întărirea controlului în domeniul construcțiilor.

Potrivit documentului, această schimbare este fundamentată pe evoluția tehnologică din ultimii ani, care permite monitorizarea eficientă a spațiilor prin intermediul camerelor video și al sistemelor integrate de alertă. Argumentul central al proiectului este că aceste soluții moderne pot asigura un nivel adecvat de supraveghere, fără a mai impune costuri suplimentare pentru angajarea agenților de pază.

Măsura are în vedere, în special, comunele care funcționează cu bugete limitate și care întâmpină dificultăți în susținerea cheltuielilor permanente cu personalul. Eliminarea obligației legale ar putea reduce presiunea finaciară asupra acestor administrații locale, fără a le restrânge libertatea de a decide asupra propriilor nevoi de securitate.

În același timp, proiectul nu interzice menținerea personalului de pază acolo unde autoritățile consideră că este necesar. Textul prevede doar eliminarea caracterului obligatoriu al acestei măsuri, lăsând decizia la latitudinea fiecărei administrații locale, în funcție de specificul și riscurile existente la nivelul comunității.

Un alt capitol al proiectului vizează susținerea financiară a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Conform propunerii, consiliile județene ar putea aloca fonduri din veniturile proprii pentru acoperirea cheltuielilor acestor structuri.

Sprijinul financiar ar urma să completeze bugetele locale deja existente, astfel încât serviciile de evidență a persoanelor să poată funcționa în condiții mai bune. Sumele ar putea fi utilizate atât pentru cheltuieli curente, cât și pentru investiții, inclusiv pentru dotări sau modernizări necesare desfășurării activității.

Prin această măsură, inițiatorii urmăresc consolidarea unui serviciu considerat esențial pentru comunitate. Activitatea de eliberare a documentelor de identitate și gestionarea registrului populației depind direct de buna funcționare a acestor structuri, iar lipsa fondurilor poate genera întârzieri și dificultăți administrative pentru cetățeni.

Proiectul creează astfel cadrul legal prin care consiliile județene pot interveni financiar, în completarea resurselor locale, fără a modifica structura de organizare a serviciilor respective.