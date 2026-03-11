Federația Română de Fotbal a anunțat oficial introducerea sistemului „Multiball”, o schimbare care are ca scop creșterea timpului efectiv de joc și reducerea întârzierilor în timpul partidelor.

Ideea de a introduce sistemului „Multiball” a fost cerută și de Mirel Rădoi, noul antrenor al campioanei FCSB, atunci când o antrena pe Universitatea Craiova. Decizia de introducere a fost luată de Comitetul de Urgență al FRF, iar noul sistem va fi implementat în competițiile interne organizate sub egida federației.

Conform comunicatului emis de Federația Română de Fotbal, sistemul va deveni obligatoriu în meciurile din Superligă și în Cupa României.

În Cupa României, „Multiball” va fi folosit începând cu faza sferturilor de finală, iar în faza grupelor în meciurile în care se întâlnesc două echipe din Superligă. De asemenea, sistemul va fi aplicat și în finalele competițiilor de tineret și juniori, atât la masculin, cât și la feminin.

Implementarea a venit după propunerea Departamentului Competiții al FRF, iar regulamentul competițiilor a fost modificat prin completarea articolului 59.

Noul protocol prevede utilizarea a 15 mingi de joc, distribuite în jurul terenului:

-o minge aflată în joc;

-o minge în posesia celui de-al patrulea oficial;-

13 mingi de rezervă, amplasate uniform în jurul suprafeței de joc.

Două mingi vor fi poziționate în spatele fiecărei porți, iar celelalte vor fi distribuite de-a lungul liniilor de margine. Mingile de rezervă vor fi așezate pe suporturi speciale, amplasate în fața panourilor publicitare, la o distanță cuprinsă între 1,5 și 3 metri față de liniile terenului.

În momentul în care mingea iese din joc, reluarea va fi făcută direct de jucători, care pot folosi fie balonul ieșit din teren, fie cea mai apropiată minge de rezervă.

Ideea utilizării acestui sistem nu este una complet nouă în fotbalul românesc. Mirel Rădoi, actualul antrenor al campioanei FCSB, a cerut introducerea lui în perioada în care o pregătea pe Universitatea Craiova.

Clubul oltean a renunțat la copiii de mingi pentru acel meci. În locul acestora, organizatorii au amplasat 18 suporturi cu mingi pe marginea terenului și în spatele porților, astfel încât jucătorii să poată relua rapid jocul. Câte o minge a fost plasată în spatele fiecărei porți, iar alte șapte pe fiecare dintre cele două linii laterale. Prin această soluție s-a dorit eliminarea situațiilor controversate tot mai frecvente din fotbal, când copiii de mingi întârzie deliberat să returneze mingea, pentru a avantaja echipa gazdă și a încetini reluarea jocului.

Clubul din Bănie a fost, astfel, prima echipă din Superliga care a testat sistemul, întrucât Rădoi își dorea un ritm mai ridicat al jocului, fără întârzieri provocate de repunerea mingii în teren.

Copiii de mingi vor rămâne în jurul terenului, însă nu vor mai avea voie să ofere mingea direct jucătorilor, cu excepția situațiilor în care aceasta trebuie pusă la dispoziția portarului pentru repunerea de la poartă. Rolul lor va fi doar să readucă pe suporturi mingile ieșite din joc, astfel încât numărul de 15 mingi să fie menținut constant.

FRF a precizat că orice intervenție asupra sistemului „Multiball”, fie din partea jucătorilor, a rezervelor sau a staffului, poate duce la sancțiuni pentru clubul organizator, conform regulamentului disciplinar.