Nicolae Luca, secretarul general al FR de Handbal, a lămurit, pentru ProSport, situația demisiilor din Comisia Centrală a Arbitrilor. S-a speculat că ar fi vorba de neînțelegeri între membrii comisiei și conducerea executivă.

Președintele Marian State, Ionuț Barbu (vicepreședinte) și Ana Maria Stoia (membru) au demisionat din Comisia Centrală a Arbitrilor. Singurul membru care a rămas pe loc este Adrian Eremia (membru), care se ocupă de sectorul juniorilor.

„Într-adevăr, am fost total surprins de gestul pe care trei dintre membrii CCA l-au făcut. Luni, conform programului, ne-am întâlnit, am participat la re-examinarea unor arbitri care din diferite motive nu au putut participa la examenul susținut în vară la Covasna, am discutat despre ultimele jocuri și au fost lăsați să facă delegările pentru etapa a II-a a Ligii Naționale feminine și prima etapă la Liga Națională masculină.

Odată ce am primit delegările spre validare și postarea lor pe site, am primit și demisiile. Motivele sunt personale, dar cu toate acestea i-am contactat pentru a înțelege ce i-a determinat să ia această decizie, în condițiile în care colaborarea a fost una excelentă. Comisia s-a bucurat de independență în decizii, ei fiind cei care au stabilit organizarea comisiei, a conferințelor de perfecționare și testare, a politicii de promovare a arbitrilor tineri și de perspectivă, a nominalizării lor la jocuri, a controlului și raportării situațiilor deosebite.Cu alte cuvinte, nu au avut vreo interferență în deciziile lor sau alte elemente care să le fi perturbat activitatea. De aceea, afirmația „nu și-au putut duce la capăt deciziile de sancționare a unor arbitrii din cauza ingerințelor conducerii executive” este nereală, tendențioasă”, a declarat Nicolae Luca.

„Acest caz nu este singular, au mai fost situații când o comisie s-a dizolvat. Pentru tranziție se aplică statutul, respectiv se asigură un interimat de către secretarul general, până când Comitetul Director va propune spre validare Consiliului de Administrație noua componență a Comisiei Centrale a Arbitrilor. Președintele a emis o decizie în acest sens, arbitrii au fost anunțați despre acest lucru, iar activitatea merge în continuare.Pe ordinea de zi am analiza jocului de la Craiova despre care, la prima vedere, am putea spune că au fost abateri în prestația arbitrilor și a observatorului, precum și contestația depusă de clubul din Râmnicu Vâlcea în cazul jocului de la Brăila unde se impune o analiză mai amănunțită”, a mai spus Nicolae Luca

„Ceea ce vreau să subliniez pentru iubitorii de handbal sunt următoarele aspecte: federația nu încurajează aceste proceduri ca imediat, unu-doi, să se depună o contestație despre rezultat sau arbitraj deoarece rezultatul unui joc nu se schimbă.Dacă sunt constatate abateri, acestea se aplică persoanelor vinovate dar sunt acțiuni post factum, deci s-ar putea vorbi maxim de „satisfacția” sau răzbunarea unora pe anumite persoane, tolerate de altfel până la un joc anume.Și eu am cochetat cu arbitrajul, vreo nouă ani, din care trei în Danemarca, deci cunosc atât comportamentul conducătorilor de cluburi, cât și al arbitrilor. Cu toate acestea, să nu-și imagineze cineva că, peste noapte, va fi lapte și miere, dispar greșelile, apar arbitri mai buni și așa mai departe.Atât sportivii, cât și arbitrii au nevoie de timp să se pregătească, să se perfecționeze și să devină mai buni. Cu ambele categorii trebuie să fim înțelegători și să acceptăm ceea ce un proverb latin spune: „errare humanum est!”.