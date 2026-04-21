Lovitură de teatru în capitală, unde HC Zalău a produs surpriza campionatului. Considerată victimă sigură în fața Rapidului, echipa lui Gheorghe Tadici a demonstrat un caracter de fier și a smuls un punct de aur în Sala Giulești. Deși au fost conduse la șapte goluri diferență, zălăuancele au revenit spectaculos și au fost la un pas de o victorie istorică, fiind egalate abia în ultima secundă de joc.

Meciul a început sub semnul echilibrului, însă experiența Rapidului părea să își spună cuvântul înainte de pauză. Giuleștencele au intrat la cabine cu un avans de patru goluri, scor 15-11, iar startul reprizei secunde a fost de-a dreptul alarmant pentru elevele lui Gheorghe Tadici. Rapidul s-a desprins rapid la 18-11, însă, în loc să cedeze, HC Zalău a început o cursă de urmărire incredibilă.

Elevele lui Tadici au recuperat gol după gol, iar în minutul 50 tabela indica deja egalitatea: 24 la 24. Finalul a fost de un dramatism total. Bălan a transformat cu sânge rece de la 7 metri, aducând Zalăul în avantaj, 29 la 28, cu doar câteva momente înainte de final. Victoria le-a scăpat printre degete dramatic, după ce Hesselberg a egalat pentru gazde la ultima fază a meciului.

Chiar și cu acest egal, punctul obținut la București este cel mai important rezultat al sezonului pentru HC Zalău.

În restul etapei, Dunărea Brăila a învins Târgu Jiu, Slatina a trecut clar de Baia Mare, iar Corona Brașov s-a impus la Craiova. În clasament, Gloria Bistrița rămâne lider, urmată de CSM București și Corona Brașov, în timp ce HC Zalău demonstrează că are forța necesară să lupte pentru evitarea retrogradării.

Într-o ligă dominată de bugete colosale și vedete de peste hotare, HC Zalău demonstrează încă o dată că spiritul de luptă și creșterea tinerelor talente rămân armele noastre cele mai de preț. Punctul smuls în Giulești nu este doar o cifră în clasament, ci dovada că proiectul bazat pe ambiția românească poate produce oricând mari surprize în handbalul de elită.