Sport Club Municipal Zalău nu mai este înscrisă în Divizia A 1 a campionatului intern ediția 2022-2023. Informațiile oficiale de pe site-ul FR Volei ne arată că echipa Primăriei Zalău,chiar și așa cum era ea, combinată cu CNSS Lapi Dej SCM Zalău, nici măcar nu mai este înscrisă in campionat pentru acest sezon competițional.

FR Volei a stabilit deja etapele de desfășuare a meciurilor pentru sezonul competițional 2022-2023.

Cu mare surprindere am aflat că echipa finanțată de Primăria Zalău prin Sport Club Municipal Zalău nu mai este înscrisă în campionat sub nici o formă. Așadar, conducerea transferă sportivi, încheie contracte de activitate sportivă, dar nu mai are posibilitatea de a evolua în Divizia A1 masculin în sezonul competițional care stă să înceapă.

Astfel, Federația Română de Volei, prezintă pentru sezonul 2022-2023 echipele care s-au înscris LEGAL în competiție. Acestea sunt:

CSM Suceava, nou promovată; CS „U” CLUJ ;SCMU Craiova ;CS Unirea Dej ;CS Rapid București ;CS Dinamo Bucuresti ;CS Volei Club Zalau 2015 invitată ca urmare a obținerii locului prin participarea la turneul de promovare, ; CSM Constanta nou promovată; CS Stiinta Explorari Baia Mare; CSM Arcada Galati;CSU Stiinta Bucuresti și CSA Steaua Bucuresti

Astfel,au fost deja stabilite datele de disputare a meciurilor, care vor debuta în 8 octombrie 2022, când Volei Club Zalău 2015 va disputa primul meci din actualul sezon pe terenul echipei Dinamo București.

Și cel de-al doilea meci al echipei CS Volei Club Zalau 2015 se va desfășura tot în deplasare pe terenul echipei CS Stiinta Explorari Baia Mare.

Primul meci pe teren propriu îl vor avea zălăuanii de la CS Volei Club Zalau 2015 abia în 22 octombrie 2022, când vor primi vizita campionilor de la CSM Arcada Galati.

Am arătat în numeroase rânduri că echipa subvenționată de Primăria Zalău reprezintă o gaură în bugetul zălăuanilor, mai ales că în sezonul competițional anterior a înregistrat umilință după umilință, a fost situată clar în afara obiectivului, devenind o echipă de pluton, în coada clasamentului intern.Cu toate acestea, nu am văzut absolut nici o măsură pe care finanțatorul, respectiv Consiliul Local al municipiului Zalău să o ia pentru remedierea derapajului. Nu doar cănu s-au luat măsuri, ci bugetul clubului a fost rectificat pozitiv ori de câte ori au solicitat finanțatorului.

Și nu doar noi am arătat aceste derapaje.Am observat că, recent, într-un interviu acordat pentru ziarul Sportul Sălăjean, profesorul Gheorghe Tadici, antrenorul echipei HC Zalău, a menționat faptul că ” a transferat jucătoare care nu au venit pe bază de comisioane cum se practică la unele discipline, inclusiv prin Sălaj”. Mai mult, acesta a spus pentru cei care aveau urechi să îl audă că ”unii nu mai au timp nici fizic să repete rezultatele unui antrenor de 70 de ani. Le este greu probabil printre două jocuri de păcănele să obţină şi performanţă.Eu nu sunt antrenor de laptop, iar de rezultate cumpărate nu am nevoie. Alţii să mulţumescă comunităţii locale din Zalău că le facilitează treburile acestea. Îmi este greu să cobor la nivelul acestor personaje şi nu pot să discut cu specialişti de genul”.

Din păcate însă, se pare că mesajul nu a fost recepționat sau, și mai grav, nu au dorit să îl ia în considerare finanțatorii SCM Zalău, deoarece în opinia noastră acestora le era adresat mesajul. Poate acum, în ceasul al 12-lea, vor dori să vadă și să audă realitatea de la SCM Zalău, club care și în acest an a ”înghițit ”5 milioane de lei, și, cu siguranță, va mai primi o finanțare suplimentară.

Până una-alta, Primăria Zalău nu mai are LEGAL echipă de volei în divizia A 1 masculin, decât dacă recurge și de această data la noi metode ”vișăniste” , care depășesc limita cadrului legal.