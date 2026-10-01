Un bărbat de 43 de ani este cercetat de polițiști după ce a fost depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Incidentul a avut loc în mijlocul zilei, pe o stradă din Șimleu Silvaniei. Aparatul etilotest a indicat o valoare uriașă, motiv pentru care conducătorul auto a fost condus direct la spital pentru recoltarea probelor de sânge.

Un control de rutină al polițiștilor din Sălaj a scos la iveală un pericol uriaș pentru siguranța traficului rutier. Totul s-a petrecut la data de 30 septembrie, în jurul orei 12.45, când agenții rutieri din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei desfășurau activități de monitorizare și control pe străzile din localitate.

Atenția polițiștilor a fost atrasă de un autoturism care se deplasa pe strada Piața 1 Mai. Oamenii legii au efectuat semnalul regulamentar de oprire și au legitimat conducătorul auto. La volan se afla un bărbat în vârstă de 43 de ani, domiciliat chiar în municipiul Șimleu Silvaniei.

În timpul discuțiilor, comportamentul șoferului le-a dat rapid de bănuit agenților, existând indicii clare că acesta ar fi consumat substanțe interzise sau alcool înainte de a urca la volan. Suspiciunile polițiștilor au fost confirmate imediat în momentul în care bărbatul a fost supus testării cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost unul alarmant pentru o oră la care traficul este de obicei intens. Dispozitivul a indicat o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere valoarea înregistrată, care depășește cu mult limita contravențională și intră direct în sfera penală, procedurile legale au fost aplicate cu strictețe. Șoferul de 43 de ani a fost coborât de la volan și condus de urgență la o unitate medicală autorizată. Acolo i-au fost recoltate probe biologice de sânge, o procedură absolut necesară și obligatorie pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Oamenii legii atrag din nou un semnal de alarmă cu privire la riscurile majore la care se expun cei care aleg să conducă după ce au consumat alcool. În acest caz, cercetările sunt continuate în ritm alert de polițiștii rutieri din Șimleu Silvaniei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.