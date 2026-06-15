Un bărbat din județul Cluj s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat de polițiștii sălăjeni conducând sub influența băuturilor alcoolice. Șoferul a atras atenția oamenilor legii în timp ce rula pe Drumul Național 1C, după ce a încălcat linia continuă.

La data de 14 iunie, în jurul orei 22:05, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ileanda au oprit pentru control un autoturism pe Drumul Național 1C. Mașina, care se deplasa prin localitatea Ileanda, a efectuat un viraj la stânga și a încălcat marcajul longitudinal continuu. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 58 de ani, din municipiul Dej, județul Cluj. Aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din acest motiv, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge. Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii din Ileanda sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, conform datelor oficiale puse la dispoziție de biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.