Doi șoferi prinși la volan sub influența băuturilor alcoolice s-au ales cu dosare penale în județul Sălaj. Agenții rutieri i-au oprit pe raza localităților Cehu Silvaniei și Mirșid, înregistrând valori mari pe aparatul etilotest.

Polițiștii sălăjeni continuă controalele intense pe șoselele din județ pentru a-i depista pe cei care pun în pericol siguranța traficului rutier. În cursul zilei de 6 august, oamenii legii au reușit să scoată din trafic doi bărbați care au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. Ambele acțiuni de control s-au lăsat cu drumuri directe la spital pentru recoltarea de probe de sânge și cu deschiderea unor dosare de cercetare penală.

Primul incident a avut loc în prima parte a zilei, în jurul orei 09.05, în nordul județului. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei desfășurau o acțiune de monitorizare a traficului urban. Aceștia au oprit pentru un control de rutină o autoutilitară care se deplasa pe strada Dozsa Gyorgy din localitate. La volanul vehiculului de transport marfă a fost identificat un bărbat în vârstă de 41 de ani, domiciliat în municipiul Baia Mare, din județul vecin Maramureș.

Deoarece bărbatul o puternică halenă alcoolică, polițiștii au procedat imediat la testarea acestuia cu aparatul etilotest. Suspiciunile oamenilor legii au fost confirmate instantaneu de ecranul aparatului. Acesta a indicat o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere că valoarea depășește pragul contravențional, bărbatul de 41 de ani a fost condus de urgență la o unitate medicală autorizată, în vederea recoltării probelor biologice de sânge necesare pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Al doilea caz, mult mai grav din punct de vedere al îmbibației alcoolice, a fost înregistrat spre seară, la ora 18.10. De această dată, intervenția a aparținut polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău. Aceștia se aflau în misiune pe Drumul Național 1H, când au observat și tras pe dreapta un autoturism care rula pe raza localității Mirșid. La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 44 de ani, originar chiar din municipiul Zalău.

Procedura a fost repetată rapid de către agenții secției rurale. În urma testării zălăuanului cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de-a dreptul alarmant. Dispozitivul a indicat o concentrație uriașă, de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Această valoare ridicată a atras măsuri imediate. Șoferul de 44 de ani a fost preluat de echipaj și condus la spital pentru recoltarea sângelui. În ambele cazuri prezentate, cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.