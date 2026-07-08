Doi conducători auto s-au ales cu dosare penale în ultimele 24 de ore, după ce au fost depistați de polițiști la volan, deși aveau permisele de conducere suspendate. Potrivit Biroului de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ambele abateri au fost constatate în timpul unor controale de rutină pe drumurile din județ. Unul dintre șoferi a fost oprit pe o stradă intens circulată din Zalău, iar celălalt în localitatea Crasna.Controalele de rutină ale polițiștilor sălăjeni continuă să scoată la iveală nereguli grave în trafic. Primul incident a fost înregistrat la data de 7 iulie 2026, în jurul orei 00:20. Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada Gheorghe Doja din municipiul Zalău. La volanul mașinii se afla un tânăr de 26 de ani, cu domiciliul în comuna Buciumi. În urma verificărilor în bazele de date, agenții au stabilit că tânărul nu avea ce să caute la volan. Acesta avea dreptul de a conduce suspendat recent, mai exact începând cu data de 19.06.2026.

Al doilea caz a fost raportat tot la data de 7 iulie 2026, însă spre seară, la ora 22:35. De această dată, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Crasna au oprit o mașină pe drumul județean 191C, chiar în localitatea Crasna. Autoturismul era condus de un bărbat de 33 de ani, din orașul Șimleu Silvaniei. Scenariul a fost identic. Verificările polițiștilor au arătat că și acest bărbat avea dreptul de a conduce suspendat. Reprezentanții IPJ Sălaj au transmis că în ambele cauze au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.