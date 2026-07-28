Un nou mecanism legal extrem de dur va intra în vigoare din 25 august 2026 și îi vizează direct pe șoferii care uită sau refuză să își achite amenzile rutiere. Potrivit noilor reguli stabilite prin ordonanță de urgență, perioada de suspendare a dreptului de a conduce va fi calculată direct proporțional cu valoarea datoriei neachitate. Pentru fiecare 50 de lei din amendă rămași neplătiți, conducătorii auto vor sta câte o zi departe de volan.

Măsuri drastice împotriva șoferilor rău-platnici. Începând cu data de 25 august 2026, persoanele care nu își achită amenzile de circulație riscă să rămână direct fără permis de conducere. Noul mecanism este reglementat prin Oordonanța de Urgență numărul 7 din 2026, iar normele metodologice au fost deja oficializate prin Hotărâre de Guvern și publicate în Monitorul Oficial.

Regula de calcul este una extrem de simplă și matematică. Pentru fiecare 50 de lei care rămân neachitați din valoarea amenzii, șoferul va primi automat câte o zi de suspendare a permisului de conducere. Sumele mai mici, care nu formează un multiplu de 50, adică fracțiile rămase, nu vor fi luate în considerare la calcul. De exemplu, o datorie restantă de 500 de lei va aduce o penalizare de 10 zile fără permis. Dacă amenda neplătită este de 750 de lei, perioada de suspendare crește la 15 zile, iar pentru o restanță de 1.500 de lei, șoferul va fi obligat să stea pe scaunul din dreapta timp de 30 de zile.

Conducătorii auto au la dispoziție un termen de grație de 90 de zile pentru a stinge datoria, calculat din momentul în care primesc oficial procesul-verbal. Dacă plata nu este efectuată integral în acest interval, organele fiscale locale fac calculul penalizării și introduc datele în platforma informatică în termen de două zile lucrătoare. Suspendarea dreptului de a conduce intră în vigoare la ora 00.00 a celei de-a treia zile lucrătoare de la expirarea termenului de grație.

Informațiile ajung automat în sistemul informatic al Poliției, însă șoferul va primi mai întâi o somație oficială care va conține valoarea exactă a datoriei și intervalul calendaristic în care are interzis la volan. Atenție mare, plata restanței după ce suspendarea a intrat deja în vigoare nu îți redă automat permisul. Fiscul local are la dispoziție până la două zile lucrătoare pentru a opera încasarea și a ridica interdicția din sistem. Deși regula generală se aplică de la finele lunii august, primele suspendări efective vor apărea abia spre sfârșitul lunii noiembrie, din cauza ferestrei de 90 de zile oferită pentru plată.

În plus, o altă regulă deja în vigoare din primăvara acestui ani obligă șoferii care cer reducerea perioadei de suspendare pentru alte abateri să facă dovada că au achitat absolut toate amenzile restante.