Șoferii ar putea să achite amenda direct la polițistul rutier care constată abaterea. Este o nouă prevedere pe care Ministerul de Interne vrea să o introducă în proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului, la care lucrează de câteva luni.

Viitorul proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului,la solicitarea Ministerului de Interne, va permite plata amenzilor șoferilor direct la polițist. Acum, un șofer amendat primește pe loc procesul verbal și are la dispoziție 90 de zile să o plătească. În aceste 90 de zile, e prevăzut un termen de 2 săptămâni în care poate contesta amenda sau să o achite la jumătate din minim.

Ca să o plătească, șoferul are la dispoziție opțiunea online pe site-ul Ghiseul.ro sau hub-ul MAI, dar și opțiunea să meargă fizic la ghișeul unei bănci sau al unei direcții de taxe și impozite.

Ministerul de Interne a primit propuneri să introducă și optiunea plății pe loc cu cardul bancar, atenție, nu cash. Deja ministerul a cumparat 4.000 de tablete pe care polițiștii rutieri le folosesc pentru verificarea documentelor și tot pe acele tablete vor exista și aplicații de plată. Modelul este deja aplicat în Bulgaria și Ungaria.

„Amenzile vor putea fi achitate într-un cont unic național, iar procesele verbale vor putea fi emise și gestionate electronic, cu serie unică și posibilitatea de a include coduri QR. Plata prin codul QR va funcționa foarte simplu. Procesul verbal va putea include un asemenea cod, iar prin scanarea lui cu telefon se vor prelua automat datele necesare plății, și anume suma, seria procesului verbal și contul unic. Astfel, amenda va putea fi plătită imediat, online, inclusiv de pe telefon, fără completarea manuală a datelor și fără căutarea contului instituției care a aplicat sancțiunea”, a explicat, pentru Digi24, Alexandru Popa, ofiter al Direcției Rutiere.

Măsura vine în completarea unei noi prevederi prin care șoferii care uită să plătească amenda se pot trezi cu dreptul de conducere suspendat. Vă reamintim, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți din amendă. Ridicarea suspendării se face în maxim 2 zile de la înregistrarea plății.

Proiectul OUG ”Siguranță în trafic” mai prevede și ca șoferii să poată accesa fotografiile aferente amenzii, să declare accidente fără victime și să obțină autorizația de reparație la fel, fără să mai meargă fizic la un ghișeu. Din păcate, Poliția Română nu poate preciza când va fi gata proiectul, ca să poată fi adoptat de Guvern.