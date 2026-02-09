Sorana Cîrstea a încheiat în glorie ultimul turneu românesc la care a participat în carieră. Ea a triumfat în finala Transylvania Open 2026.

Sorana Cîrstea a încheiat în glorie ultimul turneu românesc la care a participat în carieră. După un meci dominat cap-coadă, Sorana a triumfat în finala Transylvania Open 2026, obținând 6-0, 6-2 cu Emma Răducanu. Grație acestui rezultat, Cîrstea a dat o dublă lovitură: financiară și sportivă.

Aflată la ultimul an din carieră, Sorana s-a declarat cea mai fericită pentru performanța reușită la Cluj-Napoca, unde a cucerit al patrulea trofeu la simplu.

„Vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu, a fost un vis pentru mine să trăiesc acest moment. Apoi voi începe cu dumneavoastră, mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții, suportul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână. Ați fost absolut minunați, am spus și ieri că joc tenis de la 4 ani, sunt jucătoare profesionsită de 20 de ani, dar o asemenea săptămână n-am trăit niciodată. Vă mulțumesc pentru toate emoțiile și susținerea pe care mi-ați oferit-o, vor rămâne cu mine restul vieții”, a transmis Sorana Cîrstea.

Cîrstea are acum patru titluri WTA la simplu. Românca s-a ales cu un premiu în valoare de aproximativ 37390 de dolari.

A fost ultima participare a Soranei la Transylvania Open. Sportiva din România și-a anunțat retragerea la finalul acestui an. Finalista Emma Răducanu a primit suma de 22.125 de dolari.

Datorită victoriei de la Cluj, Cîrstea a înregistrat o urcare și în clasamentul mondial. După acest turneu Sorana va avea 1.499 de puncte WTA și va ocupa locul 31 în ierarhia tenisului feminin. Cel mai bun loc din cariera Soranei a fost 21 WTA, poziție atinsă în august 2013. Turneul WTA 250 de la Cluj este dotat cu premii totale de 283.347 de dolari.