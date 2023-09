Sorana Cîrstea se oprește în sferturi la Grand Slam-ul de la US Open. Ea a fost învinsă de Karolina Muchova. Sorana Cîrstea ratează șansa de a juca semifinale de Grand Slam pentru prima dată în carieră.

Sorana Cîrstea a fost eliminată în această dimineață în sferturile de finală de la US Open. Învinsă clar de Karolina Muchova, 0-6, 3-6, românca a ratat șansa de a intra în premieră în semifinalele unui Slam.

Primul set a fost un adevărat coșmar pentru Sorana Cîrstea. Un 0-6 nedrept, care nu spune adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în teren. Sorana a presat în permanență și fiecare game a fost foarte echilibrat. Dar de fiecare dată s-a lovit de jocul foarte solid pe care l-a practicat Muchova. Istoria s-ar fi putut scrie altfel, inclusiv în primul set, dacă Sorana nu ar fi pierdut un game 4 maraton. Game-ul 4 al partidei a durat aproape 20 de minute, iar Sorana a ratat doar în acest interval nu mai puțin de 9 mingi de break. Toate salvate de Muchova, spre disperarea româncei. Evident, Cîrstea a fost un car de nervi după desfășurarea incredibilă.Imediat după 0-6 în primul set, Sorana s-a dus spre antrenorul ei, suedezul Thomas Johansson, pentru a cere câteva explicații tactice. Ședința de coaching, deși desfășurată pe un ton foarte aprins, părea să dea roade în prima parte a setului secund. Sorana a condus 2-0 și a avut ulterior minge de 4-2. Doar că, după ce a ratat-o, jocul ei a căzut din nou. Iar Muchova a început să găsească din nou liniile. Cehoaica a mai cedat puține puncte până la final, iar partida s-a încheiat în cele din urmă cu 6-0, 6-3 în favoarea ei. Iar Sorana Cîrstea ratează șansa de a juca semifinale de Grand Slam pentru prima dată în carieră.

Cîrstea rămâne cu cel mai bun rezultat al ei din ultimii ani, cu locul 26 în lume, pe care-l va ocupa de săptămâna viitoare, dar și cu regretele că n-a putut depăși nici de data aceasta „bariera” sferturilor de finală într-un turneu major. Pentru performanța de la New York, Sorana primește 455.000 de dolari, de departe cea mai mare sumă câștigată într-un turneu de-a lungul carierei.

„E o victorie dulce, iar acest stadion e incredibil. Vă mulțumesc că ați venit să ne încurajați,” a fost prima reacție a Karolinei Muchova, oferită pe terenul de joc, imediat după încheierea întâlnirii cu Sorana Cîrstea. Pentru cele cinci partide câștigate la rând, Karolina Muchova va primi un premiu financiar considerabil, în valoare de $775,000.

Cehoaica o va înfrunta pe Coco Gauff (SUA, 6 WTA) în penultimul act. Sportiva din Cehia, finalistă la Roland Garros în acest an, o va înfrunta pe favorita gazdelor, Coco Gauff (SUA, 6 WTA), în penultimul act la US Open: „Evident că este o jucătoare uimitoare. Are publicul de partea ei și va fi foarte greu, dar vreau să mă bucur de această victorie și apoi voi încerca să dau totul cu Coco”, a declarat Karolina despre următoarea ei adversară, care a făcut instrucție cu Jelena Ostapenko (Letonia, 21 WTA), scor 6-0, 6-2 în sferturi.