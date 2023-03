Jucătoarea româncă de tenis ,Sorana Cîrstea ,s-a calificat în optimile turneului de la Indian Wells după o victorie lejeră cu Bernarda Pera.A fost primul duel direct între cele două jucătoare în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea a câștigat fără emoții primul set al meciului cu Bernarda Pera, în turneul Indian Wells. Sportiva din România s-a desprins rapid la 4-1, cedând în cele din urmă doar trei game-uri în runda inaugurală. Locul 83 WTA, Sorana Cîrstea s-a impus cu 6-3 după 39 de minute de joc. În manșa secundă, jocul a mers într-o singură direcție. Sorana Cîrstea a cedat un singur game și s-a calificat după doar o oră și nouă minute în optimile turneului .

Favorita gazdelor, Brenarda Pera, le-a învins pe Bronzetti și Samsonova până în turul 3, în timp ce Sorana Cîrstea a trecut de Birrell și Keys. Câștigătoarea partidei are asigurat un cec în valoare de 96.555 de dolari și 120 de puncte în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea o va înfrunta pentru un loc în sferturile de finală pe Caroline Garcia (5 WTA, cap de serie 5). Sportiva din Franța a trecut în trei seturi de Leylah Fernandez (49 WTA, cap de serie 30), scor 6-4, 6-7(5), 6-1 după două ore și 16 minute de joc. Este a treia confruntare directă între cele două jucătoare. Sportiva din Franța și-a trecut în cont precedentele două întâlniri la Toronto în 2017, scor 6-2, 6-7, 6-4 și în 2019 la Madrid, scor 6-4, 3-6, 6-1. Câștigătoarea meciului se va califica în sferturi și își va asigura un cec în valoare de 184.465 de dolari și 215 puncte în ierarhia WTA Campioana turneului va câștiga nu mai puțin de 1,26 milioane de dolari.

Românii din California au luat cu asalt arena ca să asiste la victoriile de senzație ale Soranei Cîrstea.

„La fiecare participare aici la Indian Wells am avut parte de un suport enorm din partea românilor. Eu am prieteni care stau în Los Angeles și care sunt nelipsiți de aici. Alături de ei sau cu ei vin și alți mulți români. Este cea mai mare galerie pe care am văzut-o, patrioți, cu steaguri, îmbrăcați în tricolor. Oameni extraordinari și sunt privilegiată să am susținere departe de casă de la români care lasă griji și treburi zilnice și parcurg sute de kilometri pentru a-mi oferi suportul visat de orice sportiv” , spune Sorana despre românii care crează o atmosferă unică într-o arenă construită cu 300 de milioane de dolari de proprietarul Oracle.

„Rupe-i fâșul” a fost strigarea care a făcut-o pe Cîrstea să izbucnească în râs pe teren impresionată că folclorul inimitabil al românilor creează un ambient aparte în tenis.

„Sunt nemaipomenit de inventivi și inspirați să aleagă acea particularitate pe care numai noi românii o putem înțelege ca jargon. Naturali în maniera lor de a mă încuraja, au acel patent inconfundabil de instinct: un strigăt anume, un sfat, un îndemn, o îmbărbătare puse la locul și timpul potrivite. Sunt geniali”, îi cataloghează Sorana pe românii care au creat special pentru ea un forum pe o pagină de socializare unde postează fotografii, clipuri video și comentarii inedite și savuroase.