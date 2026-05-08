Revenire spectaculoasă pentru Sorana Cîrstea pe zgura de la Foro Italico! După ce anul trecut a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări, românca a debutat în ediția actuală a turneului WTA 1000 de la Roma cu o victorie zdrobitoare. Sorana a avut nevoie de doar 54 de minute pentru a o elimina pe germanca Tatjana Maria și a-și asigura biletul pentru turul al treilea.

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 27 mondial, nu i-a dat nicio șansă adversarei sale în turul secund. Deși partidele anterioare dintre cele două veterane fuseseră echilibrate, pe Terenul 13 din Roma „tricolora” a zburat spre victorie. Sorana s-a impus cu un categoric 6-2, 6-0, după un meci în care a lovit mingea agresiv și s-a deplasat impecabil.

După un prim set controlat autoritar, românca a fost și mai precisă în actul secund, reușind un „sec” de 6 la 0. Este cea mai clară victorie din palmaresul întâlnirilor directe cu Tatjana Maria. Sorana demonstrează o formă fizică excelentă, lăsând în urmă problemele la gambă care au ținut-o departe de teren în sezonul trecut de zgură.

Misiunea devine însă mult mai dificilă în runda următoare. Sorana Cîrstea va juca pentru un loc în optimi împotriva învingătoarei dintre liderul mondial Aryna Sabalenka și cehoaica Barbora Krejcikova. Indiferent de adversară, românca are șansa să își egaleze sau chiar să își depășească cea mai bună performanță la Roma, după ce în 2024 a ajuns până în faza optimilor de finală.

Cu moralul ridicat după acest succes categoric și cu amintirea dureroasă a accidentării de anul trecut lăsată în urmă, Sorana Cîrstea se pregătește acum de un duel de foc în turul al treilea, unde forța și experiența sa vor fi testate la maximum în tentativa de a stabili un nou record personal pe zgura din capitala Italiei.