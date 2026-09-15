Sorana Cîrstea bifează cea mai bună clasare din întreaga sa carieră în circuitul WTA. După un parcurs notabil până în faza optimilor de finală la turneul de Grand Slam de la US Open, sportiva din România a urcat pe poziția a 15-a în ierarhia mondială. Cu toate acestea, bucuria performanței este umbrită de o accidentare la gambă care o obligă să ia o pauză temporară din circuit.

Performanță remarcabilă pentru tenisul românesc în circuitul feminin. Sorana Cîrstea a reușit să își egaleze și chiar să își depășească limitele, atingând cea mai înaltă treaptă a carierei sale în clasamentul WTA mondial. În urma actualizării ierarhiei de după ultimul turneu de Grand Slam, cel de la US Open, jucătoarea din România a înregistrat o urcare importantă în clasament.

Sorana Cîrstea ocupă acum poziția a 15-a în circuitul feminin, o bornă istorică pentru palmaresul său personal. Sportiva a început competiția de la New York de pe locul 17, iar parcursul excelent până în faza optimilor de finală i-a adus un salt de 2 poziții. În acest moment, ea totalizează un număr de 2.464 de puncte în ierarhia mondială.

Această performanță vine într-un moment extrem de încărcat din punct de vedere emoțional. Competiția din Statele Unite are o semnificație aparte, fiind planificată drept ultimul turneu de Grand Slam din cariera Soranei. Jucătoarea în vârstă de 36 de ani a anunțat anterior că intenționează să se retragă din activitatea competițională la finalul actualului sezon. Din păcate, efortul intens depus pe hardul american și-a spus cuvântul, iar sportiva a suferit o accidentare la gambă imediat după încheierea meciurilor de la Flushing Meadows. Din acest motiv, ea este obligată să ia o pauză nedorită de la antrenamente și meciuri oficiale.

Detalii despre starea de sănătate și planurile de viitor ale jucătoarei au fost oferite de antrenorul ei, Adrian Cruciat. Acesta a explicat că sportiva efectuează în prezent investigații amănunțite în Europa, trecând prin cabinetele medicilor specialiști pentru a găsi cea mai bună soluție de recuperare. Din cauza acestei probleme medicale, Sorana va rata cu siguranță prezența la turneul de la Singapore și, în proporție foarte mare, nu va putea evolua nici la turneul de 1.000 de puncte de la Beijing. Staff-ul tehnic își exprimă însă optimismul că sportiva va putea reveni pe teren cu ocazia turneului de la Wuhan.

Dincolo de problemele fizice din prezent, antrenorul Adrian Cruciat a scos la iveală un detaliu fascinant legat de mentalul Soranei Cîrstea. Tehnicianul a dezvăluit că sportiva a avut o premoniție uimitoare încă din anul 2025. Ea a anticipat în mod privat, chiar înainte de startul oficial al meciurilor, că anul 2026 va reprezenta cu certitudine cel mai bun sezon din întreaga sa carieră profesionistă. Această încredere venea din faptul că nivelul ei de pregătire era extrem de ridicat, iar jocul său se afla la parametri optimi. Realitatea din teren și noul clasament mondial au confirmat pe deplin intuiția și munca depusă de jucătoarea din România.