Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunțat revenirea oficială în circuitul profesionist, după o perioadă de pauză cauzată de o accidentare la gambă suferită în timpul turneului US Open. Sportiva aflată pe locul 15 în ierarhia mondială va lua startul într-o serie de competiții majore pe continentul asiatic, având pe listă , printre altele, turneele de la Tokyo și Hong Kong. Această revenire este una extrem de importantă, în condițiile în care Cîrstea traversează cel mai bun sezon al carierei, marcat de performanțe istorice și pătrunderea în elita tenisului feminin mondial.

Vești excelente pentru fanii tenisului românesc. După săptămâni de recuperare fizică în urma unei probleme medicale la gambă care a forțat-o să declare forfait după participarea de la US Open, Sorana Cîrstea este pregătită să revină pe terenul de joc. Anunțul a fost făcut chiar de sportivă prin intermediul rețelelor de socializare, confirmând plecarea ei spre Asia, acolo unde va concura într-o serie de turnee extrem de puternice.

Traseul competițional debutează cu turneul de la Wuhan, programat în intervalul 12-18 octombrie. Pentru Cîrstea, aceasta va reprezenta doar a 3-a prezență pe tabloul principal al competiției, după edițiile din 2017 și 2025, unde cel mai bun rezultat înregistrat a fost atingerea turului al 2-lea. Seria asiatică va continua imediat cu turneul de la Ningbo, programat între 19 și 25 octombrie. Românca revine pe această grilă după ce în anul 2023 a reușit să acceadă până în faza optimilor de finală. Ulterior, periplul va include capitala Japoniei, Tokyo, un turneu de categorie WTA 500 ce se va desfășura între 26 octombrie și 1 noiembrie. Cîrstea revine la Tokyo după o pauză de 13 ani, ultima sa apariție pe pământ nipon având loc în 2013, când a atins faza optimilor, după alte două participări bifate în 2009 și 2012. Seria de meciuri se va încheia cu turneul din Hong Kong, o competiție unde în trecut a reușit să ajungă până în sferturile de finală.

Această revenire pe teren vine în contextul unui parcurs absolut memorabil. Sportiva a bifat deja 17 turnee WTA în acest an competițional, reușind să își treacă în palmares un trofeu important câștigat în luna februarie la Cluj-Napoca. Linia sa de clasament arată o formă de invidiat, cu un total de 39 de victorii și doar 14 înfrângeri. A fost un an al premierelor absolute: Sorana a obținut prima sa victorie în fața unui lider mondial aflat în activitate și a reușit o ascensiune istorică în clasament.

Pornită de pe poziția 41 la începutul sezonului, românca a spart gheața și a pătruns în premieră în Top 20 mondial pe data de 18 mai 2026. Ea a acumulat nu mai puțin de 18 săptămâni în acest eșalon de elită, ocupând pe rând poziții de top, inclusiv locul 15 mondial, pe care își menține stabilitatea cu un total de 2.374 de puncte. Deși la începutul anului 2026 sportiva anunțase că acesta va fi ultimul sezon din cariera sa înainte de retragere, evoluțiile fantastice și oportunitatea de a încheia anul pe cea mai înaltă poziție din carieră lasă decizia finală sub semnul întrebării.