Sorana Cîrstea a anunțat că 2026 va fi ultimul ei an în circuitul profesionist de tenis.Sportiva și-a explicat decizia prin intermediul contului său oficial de socializare.

Sportiva româncă Sorana Cîrstea a dezvăluit, prin intermediul contului său oficial de socializare, că a ales anul viitor pentru a se retrage, având în vedere că va fi cel de-al douăzecelea an în circuitul WTA.

„Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit. Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui «la revedere». Deocamdată nu este un rămas bun, ci un «ne mai vedem o dată». Încă mai am multe lucruri pe care vreau să le perfecționez, am obiective și ambiții, așa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă înaltă și în termenii mei. Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, ținând racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat din plin. Aștept cu drag toți fanii, prietenii și cei dragi alături de teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulțumesc Tenis, îți voi rămâne datoare pe veci. Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul necondiționat!”, a fost mesajul transmis de Sorana Cîrstea, prin intermediul paginii sale oficiale de socializare.

Sorana Cîrstea a câștigat 3 turnee de-a lungul carierei: Tașkent 2008, Istanbul 2021 și Cleveland 2025.

Cea mai bună clasare în circuitul WTA a româncei a avut loc în 2013, când Sorana a ocupat locul 21 mondial.

În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea este a doua cea mai bine clasată româncă în clasamentul WTA. Ea ocupă poziția 43, în timp ce Jaqueline Cristian este pe 39.