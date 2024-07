În cea de-a doua semifinală de la EURO 2024 dintre Olanda și Anglia, britanicii s-au impus cu scorul de 2-1. „Portocala mecanică”, chiar dacă a deschis scorul în debutul meciului din semifinală, a fost învinsă de Anglia în minutul 90+1.

Furia Roja a învins-o pe Franța în prima semifinală a turneului final cu scorul de 2-1. Francezii au deschis scorul prin Kolo Muani, care l-a învins cu capul pe Unai Simon, din pasa lui Kylian Mbappe, dar spaniolii au revenit și au reușit să întoarcă scorul încă din prima repriză.

Lamine Yamal a restabilit egalitatea cu o execuție splendidă, iar Dani Olmo a înscris golul calificării.

În cea de-a doua semifinală de la EURO 2024 dintre Olanda și Anglia, britanicii s-au impus cu scorul de 2-1. „Portocala Mecanică” a deschis scorul în minutul 7 prin Xavi Simons, dar Harry Kane a restabilit egalitatea în minutul 18, când a transformat un penalty controversat. Englezii au obținut calificarea abia în minutul 90+1, când Ollie Watkins a șutat din unghi și l-a învins pe Bart Verbruggen.

Selecționerul Angliei a primit numai critici din cauză că echipa nu joacă deloc bine și că până acum a fost norocoasă fiindcă nu a întâlnit un adversar destul de puternic. La final, Southgate a afirmat că a fost cea mai mare victorie fiindcă elevii săi au jucat foarte bine.

„Am jucat atât de bine. A fost un joc complicat și a trebuit să continuăm să ne schimbăm cu modul în care eram defensiv, mai ales. A trebuit să ne adaptăm tot timpul și jucătorii au luat multe decizii bune. Finalul este special pentru echipă și e recompensa pentru ceea ce dau cauzei”, a declarat Gareth Southgate pentru ITV.

Marea finală dintre Spania și Anglia se va disputa duminică, de la 22:00, pe Olympiastadion din Berlin.

La scurt timp după încheierea meciului Olanda – Anglia 1-2, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente a vorbit despre marea finală de duminică, 14 iulie, de la Berlin, și se așteaptă la un duel greu în fața unei formații experimentate. ”Cele mai bune două echipe sunt în finală. Anglia, Franța și Germania erau principalele favorite înainte de startul Campionatului European și, pentru a finaliza turneul, avem de întâlnit o altă forță. Atât Olanda, cât și Anglia sunt echipe grozave, rivale foarte dificile. Anglia este o rivală experimentată cu jucători cu multă experiență, atât la nivel național, cât și la nivel de club. Este o echipă foarte puternică, cu multă calitate, nu e nevoie să mai dau nume. Anglia are fotbaliști grozavi și este foarte puternică. Poate că am oferit o versiune mai bună a noastră pe tot parcursul competiției, dar asta într-un meci, și cu atât mai mult într-o finală, nu are nicio influență. Jucătorii lor pot ieși la rampă oricând pentru că au calitate. Vrem să continuăm să creștem și să ne îmbunătățim. Încercăm să refacem toți jucătorii și mâine ne vom putea antrena cu toții. Acum începe munca noastră, care este să urmărim și să analizăm mai multe meciuri ale Angliei”, a declarat Luis de la Fuente, conform Mundo Deportivo.

Anglia, care nu a câștigat niciodată marele trofeu, a acces pentru a doua oară la rând în finala Campionatului European, după ce în urmă cu trei ani era învinsă chiar pe Wembley de Italia, la loviturile de departajare.