Spania a câştigat pentru a patra oară Campionatul European de fotbal, învingând în finala EURO 2024, la Berlin, cu scorul de 2-1, selecţionata Angliei. Ibericii au fost și în finala cu Anglia cea mai bună echipă de pe teren, așa cum s-a dovedit, fără niciun echivoc, și în toate celelalte meciuri disputate la EURO 2024.

Spania nu a avut niciun șut pe poartă în prima repriză, dar s-au dezlănțuit pur și simplu încă din primele secunde ale reprizei secunde. Au arătat un fotbal perfect și au dominat clar Anglia, care nu a putut face față nivelului impus de Furia Roja, mult mai bună.

A deschis scorul prin Nico Williams în minutul 47, apoi au dovedit de ce sunt cei mai buni, marcând golul decisiv în minutul 86, prin Oyarzabal, după ce englezii reușiseră să egaleze în minutul 73, prin șutul fantastic al lui Palmer.

Spania a devenit prima echipă cu patru titluri europene, după cele obţinute în 1964, 2008 şi 2012.

Spania a reuşit să câştige toate meciurile de la acest turneu final, trecând pe rând de Croaţia (3-0), Italia (1-0) şi Albania (1-0), în grupă, a învins Georgia (4-1) în optimi, Germania (2-1, după prelungiri) în sferturi, Franţa (2-1) în semifinale şi Anglia (2-1) în finală.

Adolescentul spaniol Lamine Yamal a scris istorie devenind cel mai tânăr jucător care a jucat la EURO, în meciul cu Croaţia (3-0), la mai puțin de 17 ani împliniți. Apoi a devenit cel mai tânăr marcator într-o semifinală, 24 de zile mai târziu, iar duminică a devenit cel mai tânăr jucător care dispută şi câştigă o finală, la 17 ani şi o zi.

Luis de la Fuente este în al nouălea cer după ce a devenit campion european, recunoscând că este mândru de naționala Spaniei.

Anglia a pierdut a doua sa finală la rând, după ce în urmă cu trei ani, la Londra, era învinsă de Italia la loviturile de departajare. Gareth Southgate a devenit al treilea antrenor care atinge două finale de EURO, după germanii Helmut Schoen şi Berti Vogts.Gareth Southgate a dus selecționata Angliei în finala Campionatului European pentru a doua ediție la rând, însă nici de această dată nu a reușit să-i facă pe „The Three Lions” campioni continentali. Gareth Southgate, selecționerul Angliei, a recunoscut superioritatea Spaniei. El s-a declarat mândru de elevii lui și a afirmat, fără convingere, că „nu sunt sigur că am făcut suficient pe durata celor 90 de minute”.

„Cred că Spania a fost cea mai bună echipă de la acest turneu. Nu am ținut suficient de bine de minge, dar am fost în joc până în ultimele 10 minute. Sunt cu adevărat devastat. Jucătorii au fost absolut incredibili, sunt mândru de ce au realizat. Ne-a lipsit numai puțin.Am avut puțin impuls după golul lui Palmer, am avut și o ocazie mare de a egala în final, însă per total, pe durata celor 90 de minute, nu sunt sigur că am făcut suficient.Cred că jucătorii trebuie să-și asume un merit enorm pentru că ne-au adus până în acest punct, pentru felul în care au luptat și au reprezentat tricoul cu mândrie, pentru caracterul și rezistența de care au dat dovadă. Nu s-au lăsat doborâți până la final, în ultimele 5 minute din joc”, a comentat Southgate la microfonul ITV Sport.