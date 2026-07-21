Selecționata Spaniei a cucerit pentru a 2-a oară în istorie titlul mondial, după ce a învins reprezentativa Argentinei cu scorul de 1-0 în marea finală. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ferran Torres în a 2-a repriză a prelungirilor. Finalul de meci a adus momente extrem de emoționante pe stadion, trofeul fiind înmânat de președintele american Donald Trump.

Spania a urcat din nou pe acoperișul lumii fotbalistice. Într-o finală de un dramatism dus la extrem, selecționata iberică a învins Argentina cu scorul de 1-0 și a devenit noua campioană a lumii.

Deși spaniolii au dominat clar ostilitățile din teren, golul izbăvitor a venit abia în a 2-a repriză a prelungirilor. Atunci, în minutul 117, Ferran Torres a reușit să îl învingă pe portarul Emiliano Martinez.

Până la acel moment, Argentina a rezistat eroic, deși a jucat reprizele de prelungire cu un om în minus pe teren. Defensiva sud-americană a fost masată în propria jumătate, iar statistica arată că argentinienii nu șutaseră deloc pe spațiul porții apărate de Unai Simon până în minutul 117. Abia în ultimele secvențe ale meciului, când erau conduși, marii rivali au avut 2 ocazii uriașe de a egala, iar starul Lionel Messi și-a făcut simțită prezența în atac.

La finalul partidei, selecționerul spaniol Luis de la Fuente s-a declarat extrem de mândru de jucătorii săi și a catalogat această performanță istorică drept o adevărată onoare pentru țara sa. De la Fuente conduce naționala din ianuarie 2023, perioadă în care a reușit să câștige și Campionatul European din 2024. Eroul serii, Ferran Torres, a mărturisit cu emoție că trăiește un sentiment indescriptibil și că victoria reprezintă o mare ușurare, fiind convins că Spaniei îi era predestinat să ridice acest trofeu.

Fluierul final a declanșat o explozie de bucurie în tabăra spaniolă și a lăsat în lacrimi echipa Argentinei. Camerele de filmat l-au surprins pe Lionel Messi plângând pe gazon, într-un moment în care întreg stadionul îi scanda numele în semn de respect. Ceremonia de premiere a oferit imagini memorabile. Fostul internațional Sergio Ramos a adus trofeul pe teren, iar cel care a înmânat medaliile și glorioasa Cupă Mondială a fost președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

În timp ce Lamine Yamal, Rodri și ceilalți fotbaliști din Furia Roja ridicau trofeul spre cer, selecționata Argentinei a făcut un tur de onoare pentru a le mulțumi fanilor. Pe lângă gloria sportivă, succesul aduce și beneficii financiare uriașe. Noua campioană mondială, Spania, va încasa un premiu record de 51 de milioane de dolari. Prin comparație, la ediția precedentă din 2022, desfășurată în Qatar cu un număr de 32 de echipe, federația argentiniană primise 42 de milioane de dolari dintr-un fond total de premiere de 440 de milioane.