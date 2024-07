Spania este prima finalistă la EURO 2024, în timp ce naționala Franței părăsește competiția din 2024, la capătul unui meci spectaculos cu Spania.

Naționala Franței părăsește EURO 2024 la capătul unui meci spectaculos cu Spania. După ce au început perfect meciul, francezii s-au văzut egalați cu un gol superb al tânărului Yamal, urmat de golul lui Olmo. Spania, care a câştigat titlul european în 1964, 2008 şi 2012, s-a impus prin golurile marcate de Lamine Yamal (21) şi autogolul lui Jules Kounde (25), în timp ce pentru Franţa a punctat Kolo Muani (9).

Echipa Franței este eliminată de la EURO după înfrângerea în semifinale împotriva Spaniei, cu scorul de 1-2. Albaștrii deschiseseră scorul, când Randal Kolo Muani a reluat cu capul centrarea lui Kylian Mbappé pentru primul lor gol din acțiune în această competiție. În patru minute, Spania a schimbat totul. Mai întâi prin tânărul Lamine Yamal, 16 ani, cu o execuție sublimă. Apoi prin Dani Olmo, care l-a obligat pe Jules Koundé să trimită mingea în propria poartă.

Lamine Yamal a stabilit un nou record la EURO. A marcat primul său gol la un turneu final la doar 16 ani și 362 de zile, devenind astfel cel mai tânăr marcator la un Campionat European. Recordul precedent era deținut de elvețianul Johan Vonlanthen care marcase tot împotriva Franței, în 2004, la 18 ani.

De asemenea, Lamine Yamal a devenit cel mai tânăr jucător care ajunge în finala unui turneu major, depășindu-l pe brazilianul Pele.

„Am ajuns în finală și acum ne gândim la trofeu. Nu m-am gândit la gol. Doar am șutat. Acum vreau să mă bucur alături de echipă. Este minunat că am ajutat echipa, sunt foarte fericit pentru că am câștigat. Ceea ce ne dorim e să câștigăm, să câștigăm”, a declarat starul catalan.