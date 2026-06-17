Organizatorii Marelui Premiu al Spaniei dau asigurări că noul circuit semi-stradal „Madridring” va fi finalizat complet până în luna septembrie, când este programat debutul său oficial în Formula 1. Proiectul gigantic a fost prezentat oficial în prezența pilotului Carlos Sainz, iar inginerii sunt pregătiți să lucreze 24 de ore din 24 pentru a termina tribunele și boxele.

Cursă contracronometru în capitala Spaniei pentru cel mai ambițios proiect recent din Formula 1. Organizatorii Marelui Premiu au anunțat oficial că noul circuit numit „Madridring” va fi complet finalizat la timp pentru debutul său istoric din luna septembrie a acestui an. Traseul spectaculos a fost prezentat în cadrul unui eveniment de gală, la care au participat liderii autorităților locale și pilotul echipei Williams, Carlos Sainz, cel care a fost desemnat și ambasadorul oficial al acestui mega-proiect sportiv.

Noul circuit va avea o lungime totală de 5,47 kilometri și este amplasat strategic în zona de nord-est a Madridului, chiar în imediata apropiere a aeroportului internațional Barajas. Unul dintre marile avantaje ale acestei locații, care a și cântărit decisiv în alegerea ei, este accesul extrem de rapid și facil pentru spectatori prin intermediul rețelelor de transport public. Din punct de vedere tehnic, traseul va combina într-un mod spectaculos zone stradale urbane cu porțiuni extrem de rapide și tehnice. Punctul culminant al circuitului va fi, fără îndoială, virajul denumit „Monumental”. Aceasta este o curbă periculoasă cu o înclinație uriașă de 24 de grade, unde inginerii estimează că monoposturile de Formula 1 vor putea atinge viteze de până la 340 de kilometri pe oră. Carlos Sainz a declarat că traseul este cu totul diferit față de ce există în prezent, având o armonie perfectă între secțiunile rapide, cele lente și porțiunea urbană.

Deși oficialii oferă garanții stricte că totul va fi funcțional la cursa inaugurală, șantierul se află încă într-o etapă de dezvoltare extrem de intensă. La fața locului, garajele de pe linia boxelor nu sunt încă finalizate, tribunele masive urmează să fie montate în perioada următoare, iar întreaga zonă a padocului este în curs de amenajare. Cu toate acestea, directorul operațional al proiectului, Carlos Jimenez, dă asigurări ferme că lucrările se află în grafic. Acesta a explicat că echipa se află în a 11-a lună de construcție, după ce obținerea permiselor a durat 12 luni. Cea mai complexă parte a infrastructurii este deja gata, sectorul de sud este finalizat, iar partea de nord va fi gata în cel mult 3 săptămâni. Tot peste 3 săptămâni va începe ridicarea structurilor temporare, cum sunt tribunele și zonele VIP. Pentru a nu exista nicio întârziere, organizatorii au rezervat o perioadă tampon și au obținut aprobarea legală de a lucra inclusiv în ture de noapte, șantierul urmând să funcționeze 24 de ore din 24 dacă va fi necesar.