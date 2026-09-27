Unul dintre cele mai iubite balete din lume, Spărgătorul de nuci, revine pe scenă într-o producție spectaculoasă, plină de culoare, emoție și eleganță. Pe data de 17 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Casa de Cultură din Zalău, publicul este invitat să trăiască magia iernii urmărind cel mai îndrăgit spectacol de balet al sezonului. Pe muzica inconfundabilă a lui Piotr Ilici Ceaikovski, povestea Clarei și a Prințului Spărgător prinde viață într-un univers de basm, unde dansul și imaginația se împletesc armonios.

Decorurile spectaculoase, costumele strălucitoare și coregrafiile expresive transformă fiecare moment într-o experiență vizuală memorabilă, având-o protagonistă pe Oksana Bondareva.

Spectacolul păstrează rigoarea și splendoarea coregrafiei tradiționale pe muzica lui P.I. Ceaikovski, fiind o invitație la visare pentru toate generațiile. „Este o experiență care se vede, se simte și se trăiește”, declară organizatorii, subliniind rafinamentul tehnic și decorurile grandioase pregătite pentru acest sezon.

În rol principal o regăsim pe renumita balerină Oksana Bondareva, apreciată la nivel internațional pentru tehnica sa impecabilă, grația și forța expresivă. Colaborările sale cu importante teatre și companii de balet din Europa adaugă un plus de prestigiu acestui turneu și oferă publicului ocazia rară de a o vedea într-un rol emblematic.

Lasă-te purtat într-o lume a visului, a eleganței și a bucuriei sărbătorilor. Nu rata ocazia de a te bucura de cel mai îndrăgit balet al sezonului!

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