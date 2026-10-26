Noul sezon din Divizia A1 la volei masculin propune confruntări spectaculoase și un echilibru perfect la nivelul fileului. Formațiile de tradiție își confirmă statutul de favorite, în timp ce disputele strânse din teren anunță un campionat lung și imprevizibil pentru suporteri. SCM Zalău debutează în forță pe teren propriu, lăsând în urmă eșecul din Supercupă, în timp ce marile rivale își împart punctele în meciuri intense de 5 seturi.

Debutul oficial în noul sezon competițional aduce entuziasm în tribune și victorii clare pe tabelă. După ce a ratat trofeul Supercupei în fața celor de la Dinamo, o partidă pierdută clar din cauza unei formule de joc abia întregite, SCM Zalău demonstrează că rămâne o forță pe teren propriu. Susținuți de fani fideli, zălăuanii obțin o victorie de moral în minimum de seturi în fața echipei Știința Politehnica București.

Gazdele domină autoritar primul act al înfruntării, pe care îl adjudecă la 19. Replica oaspeților vine în actul secund, când bucureștenii reușesc să preia conducerea cu scorul de 9 la 7. Reacția Zalăului este însă promptă. Cu 4 puncte consecutive, ardelenii întorc tabela la 11 la 9 și își conservă avantajul până la finalul setului, câștigat cu 25 la 22. Cel mai dramatic moment al meciului se consumă în actul 3. Echipele merg cap la cap până la scorul de 24 la 24. O greșeală la serviciu a oaspeților și un atac decisiv semnat de Gonzalez Rodriguez închid meciul cu scorul general de 3 la 0.

Runda de debut consemnează și alte succese previzibile. Arcada Galați își impune ritmul în deplasare și câștigă fără emoții pe terenul celor de la Știința Explorări Baia Mare. Scorul pe seturi, 25 la 19, 25 la 18 și 25 la 16 reflectă superioritatea gălățenilor, conduși în atac de Krzik, autor a 11 puncte. Pentru băimăreni, Ion și Badea reușesc câte 7 puncte, insuficiente pentru a bloca defensiva adversă. Tot în deplasare, la Dobroești, Dinamo București rezolvă ecuația meciului cu CSM București cu scorul de 3 la 1.

Adevăratele drame ale etapei se joacă însă în 5 seturi. Corona Brașov trece peste eșecul din Cupă și învinge Steaua București cu 3 la 2, după un tie-break electrizant încheiat cu 15 la 11. Gommans aduce 19 puncte pentru brașoveni, în timp ce Shapoval reușește o performanță uriașă de 35 de puncte pentru militari. Într-o altă partidă de peste două ore, Dinamo București revine de două ori pe tabelă în fața celor de la SCMU Craiova și se impune dramatic în tie-break, confirmând experiența superioară în momentele cheie ale jocului.