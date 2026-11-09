Etapă plină de dramatism și rezultate intense în prima ligă de volei masculin a României. SCMU Craiova își consolidează poziția la vârful clasamentului după un duel încins cu SCM Zalău, marcat de o performanță defensivă record. În paralel, campioana Dinamo și Corona Brașov au obținut victorii clare, în timp ce Rapid București a transpirat serios pentru puncte, iar Știința Explorări Baia Mare a produs surpriza pe terenul unei rivale din Capitală.

Runda din Divizia A1 a adus confruntări spectaculoase pe fileu, unde SCMU Craiova a demonstrat o formă sportivă excelentă. Oltenii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 3-1 în fața celor de la SCM Zalău. Deși oaspeții au adjudecat primul set cu 25-23, formația condusă de Dănuț Pascu a revenit puternic, egalând situația la general după un set secund câștigat clar, cu 25-19. Momentul culminant s-a consumat în actul al treilea. Craiova a condus confortabil cu 20-15 și a ratat 4 mingi de set la scorul de 24-20, permițându-le zălăuanilor o revenire spectaculoasă până la 24-24. Gazdele au gestionat însă perfect finalul, închizând setul la 26-24. Ultimul act nu a mai avut istoric, oltenii impunându-se categoric cu 25-15. Straahinja Brzakovic a fost din nou o armă letală cu 21 de puncte, însă titlul de MVP i-a revenit centrului Rareș Neamu, autor a 17 puncte, dintre care nu mai puțin de 12 au fost blocaje, cifră ce reprezintă un adevărat record pentru prima ligă.

În alte partide ale rundei, campioana en-titre Dinamo București nu a stat la discuții în confruntarea cu Universitatea Cluj, rezolvând partida în doar 1 oră și 9 minute. Dinamoviștii au câștigat la zero, cu scorurile de 25-20, 25-14 și 25-14, avându-l ca principal realizator pe Mircea Peța, cu 15 puncte. Corona Brașov a obținut și ea un succes de 3 puncte pe terenul celor de la Știința Politehnica București, scor 3-1. Ardelenii au controlat primele două seturi, cedând la limită actul al treilea cu 23-25, pentru ca în setul 4 să defileze și să închidă meciul cu un categoric 25-10.

O misiune mult mai dificilă a avut Rapid București, care a trecut cu 3-1 de Unirea Dej, după o partidă extrem de disputată în care două seturi s-au decis la limită. Scorul pe seturi, 27-25, 25-19, 23-25 și 25-23, reflectă echilibrul din teren, unde Bradley Gunter a fost cel mai eficient rapidist cu 14 puncte. Surpriza etapei a fost semnată de Știința Explorări Baia Mare, care a bifat prima victorie din actuala stagiune chiar în Capitală. Maramureșenii au învins CSM București cu un sec 3-0, însă toate cele 3 seturi s-au încheiat la aceeași diferență minimă, 25-22, 25-23 și 25-23, grație unei evoluții magice a lui Alin Ion, autor a 20 de puncte.