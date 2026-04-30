Egalitate plină de tensiune în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor! Atletico Madrid și Arsenal au încheiat la egalitate, scor 1-1, pe Metropolitano, într-un meci dominat de decizii de arbitraj contestate și ratări monumentale. Soarta calificării în marea finală se va decide pe stadionul Emirates din Londra, într-un duel care promite să fie la fel de incendiar.

Prima parte a jocului de la Madrid a fost una echilibrată, însă liniștea a fost ruptă chiar înainte de pauză. În minutul 45, arbitrul a dictat un penalty controversat pentru Arsenal, după un contact între Hancko și Viktor Gyokeres. Suedezul a transformat fără emoții, însă decizia a declanșat furia lui Diego Simeone pe marginea terenului. Tehnicianul madrilen a contestat dur ușurința cu care s-a acordat lovitura de pedeapsă, acuzând faptul că sistemul VAR nu a intervenit pentru a corecta eroarea.

Replica gazdelor a venit în minutul 56, tot de la punctul cu var. După un șut al lui Llorente, mingea l-a lovit în mână pe Ben White, iar de această dată, după consultarea monitorului VAR, centralul Danny Makkelie a indicat 11 metri. Julian Alvarez a restabilit egalitatea, iar atmosfera de pe Metropolitano a devenit un adevărat infern pentru „tunari”.

Atletico a forțat victoria, însă ghinionul s-a ținut lanț de elevii lui Simeone. Griezmann a zguduit bara transversală în minutul 63, iar ratările lui Alvarez și Eze au menținut scorul intact. Tensiunea a atins cote maxime în minutul 78, când arbitrul a dictat inițial un alt penalty pentru Arsenal, dar a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza la marginea terenului.

S-a terminat 1-1, iar prima finalistă a acestei ediții se va decide marți, 5 mai, de la ora 22:00. Cealaltă semifinală, dintre Bayern și PSG, își va juca returul miercuri, în Germania, plecând de la rezultatul din tur.

Așadar, totul se va decide în returul de marțea viitoare, unde presiunea va fi uriașă pentru ambele formații. Pentru iubitorii fotbalului din Sălaj și din întreaga lume, urmează o săptămână de foc, în care vom afla cine va lupta cu trofeul pe masă în marea finală a celei mai prestigioase competiții europene.