Etapa din Divizia A1 la volei masculin a adus meciuri intense, răsturnări spectaculoase de scor și victorii clare pentru favorite. Dinamo București și-a reconfirmat statutul în fața celor de la SCM Zalău, în timp ce Rapid sa impus în derby-ul cu Steaua după o revenire de senzație, completând o rundă plină de dramatism pe arenele din țară.

Campionatul de volei masculin oferă un nou val de adrenalină și confruntări la cel mai înalt nivel. Campioana Dinamo București continuă să impună dominația, reușind să treacă cu scorul de 3-0 de rivalii de la SCM Zalău. În meciul etapei, voleibaleștii de la Dinamo București au controlat autoritar primele două seturi, însă actul al treilea a testat la maximum nervii suporterilor. SCM Zalău au luptat admirabil și au beneficiat chiar de o minge de set, pe care au irosit-o. Dinamo a profitat imediat de momentele de ezitare ale adversarilor și a închisă partida fără mari emoții. Finlandezul Joonas Jokela a fost motorul echipei învingând, acumulând nu mai puțin de 22 de puncte, ajutat de Mircea Peța, autor a 10 puncte. De ceaaltă parte, pentru oaspeți s-au remarcat Alejandro Gonzalez, cu 20 de puncte, și Danilo Ilic, cu 10 puncte.

Tensiunea a atins cote maxime și în Sala Giulești, acolo unde CS Rapid București a primit vizita celor de la CSA Steaua București, într-un derby încheiat cu scorul de 3-1. „Roș-albaștrii” au început mai bine și au câștigat primul set cu 25-21, dar Rapid a replicat rapid, adjudecându-și următoarele două acte cu 25-22 și 25-17. Momentul culminant sa consumat în setul 4, când steliștii păreau foarte aproape de a trimite meciul în decisiv, conducând detașat cu 13-7 și ulterior cu 16-12. Gazdele au declanșat însă o revenire uluitoare pe final, grație unei defensive de fier și a unei evoluții magice a canadianului Bradley Gunter. Acesta a fost pur și simplu de neoprit, strângând 24 de puncte și conducând-și echipa spre victorie după 1 oră și 44 de minute. Lucas Martonos cu 16 puncte și Ethan Garrett cu 14 au completat succesul giuleștean, în timp ce de la Steaua s-au evidențiat Dmitro Șapoval, cu 19 puncte, și Tim Stohr, cu 15.

Runda a adus victorii categorice, in minimum de seturi, pentru alte 3 candidate la primele locuri. SCM U Craiova nu a avut nicio emoție pe terenul celor de la CSM București, dominând meciul de la un capăt la altul pentru un 3-0 sec. La rândul ei, CSM Arcada Galați păstrează startul perfect de sezon. Gălățenii au câștigat pe teren propriu în fața nou-promovatei U Cluj-Napoca cu 3-0, pe seturi 25-19, 25-17 și 25-22, bifând un debut ideal în fața propriilor suporteri pentru noul tehnician, Răzvan Tănăsescu. În Capitală, CSU Știința Politehnica București sa impus tot cu 3-0 în fața echipei CS Știința Explorări Baia Mare. Maramureșenii au sperat într-o întoarcere a sorții doar în setul 3, când au condus cu 22-20 și au ratat sau minge de set la scorul de 24-23, însă bucureștenii au revenit spectaculos și au închis meciul cu 28-26.

Cel mai dramatic și echilibrat duel sa disputat însă la Dej, între Unirea și Corona Brașov. Gazdele păreau să aibă meciul în mână după ce au câștigat primele două seturi, dar brașovenii au refuzat să cedeze și au împins confruntarea în setul decisiv. După 2 ore și 15 minute de luptă acerbă, Brașovul a ratat o minge de meci, permițând Unirii Dej să fructifice a două oportunități și să se impună cu 17-15 în tie-break. Andrei Grigoraș, cu 23 de puncte, și Marius Cheagă, cu 21 de puncte, au adus victoria dejenilor, anulând eforturile brașovenilor David Dinculescu, autor a 20 de puncte, și Ștefan Lupu, cu 10 puncte.