Iulian Miu, fost jucător la Steaua și actual oficial al echipei din Ghencea, spune că s-a găsit portița prin care CSA ar putea să promoveze în Liga 1 la finalul actualului sezon. Conducerea CSA Steaua va face apel la TAS pentru a contesta decizia luată pe plan intern în privința excluderii roș-albaștrilor de pe lista echipelor care pot promova în Liga 1 la sfârșitul acestui sezon.

CSA Steaua ocupă locul 4 în acest moment în Liga 2, poziție ce duce la barajul de promovare în Liga 1. Totuși, chiar dacă ar termina pe un loc ce ar permite promovarea în mod normal, „militarii” nu pot accede în Liga 1, din cauza faptului că echipa din Ghencea este un club departamental.

După calificarea în play-off a echipei lui Daniel Oprița, FRF a emis un comunicat în care a confirmat ceea ce fusese anunțat încă de la începutul stagiunii. Și anume că trupa din Ghencea nu are drept de promovare în această ediție a campionatului ligii secunde. Iulian Miu, oficial al clubului susținut de MApN, consideră că regulamentele existente nu îi exclud pe steliști din această cursă. Și a identificat pasajul care ar putea să le dea dreptate roș-albaștrilor în speța judecată la Lausanne.

„Dacă intervin avocaţi buni de tot asupra unui paragraf, unui articol din Legea Sportului… Nu ştiu ce fac cei din club, dar la ce am citit în Legea Sportului… E articolul 31, care e luat de acolo şi pus în manualul de licenţiere în Liga 1. Dar auzim că trebuie să vină un privat, ca să se dea echipa.

N-a dat nimeni echipa la Piteşti. Au intrat într-o asociaţie ca să fie mascată treaba. E undeva în articolul 31, unde nu e clar şi nu se spune exact ce trebuie făcut. Am văzut şi am pistonat”.

Federația Română de Fotbal a transmis clar că CSA Steaua, club care aparține Ministerului Apărării Naționale, nu poate promova în Liga 1, conform Legii Sportului.

CSA Steaua a prins play-off-ul la primul sezon de la promovarea în Liga 2. Dar nu poate urca în primul eșalon. Motivul? Legea Sportului spune că un club de drept public, așa cum este acum Steaua, nu poate juca într-o competiție organizată de o Ligă Profesionistă, așa cum este Liga 1.

Considerăm că această chestiune extrem de larg dezbătută, cu privire la posibilitatea unui club de drept public, în general, CSA Steaua, în cazul particular, a fost deja clarificată. Reamintim că, din punct de vedere legal, CSA Steaua nu are drept de promovare în Liga 1. Implicit, în situația în care va obține meritul sportiv de a promova în Liga 1, clubul nu va putea exercita acest drept, comunicat FRF.