Au marcat G.Caba min 55 respectiv Pop S.min64 din 11 m si I. Ban87.

Cu sperante pentru Sportul Simleu Silvaniei a inceput meciu cu CSC Sanmartin. Aceasta deoarece intreg staff-ul simleuan era optimist inainte de joc si sperau ca formula facuta de antrenorul Zima sa fie castigatoare. Nu a fost insa asa ! Lovitura de pedeapsa, asa zisul penalti, 11 metri din min. 64 a turnat parca gips peste picioarele jucatorilor simleuani. De fapt de prin min 60 deja se auzeau indemnuri de a rezista, de a degaja , de a scapa de minge. Incursiunile de inceput de joc ale lui Mansur si Martin raman fara rezultat pe tabela. Meciul se echilibreaza gratie trioului bihorean Ban- Mester- Brata care aduc jocul pe centru. La reluare miscarea cu Pop Sergiu aduce un plus atacului de la Sanmartin. Totusi la un corner executat de Contras, dintr-o recentrare marca Leitan Caba inscrie cu capul din mijlocul unei aglomerari de jucatori si face 1-0. Vine minutul dezastruos psihologic, acel 64, aidoma patratelor de sah, cand alunecarea din careul simleuan , nevazuta de arbitrul Vadana este revendicata de tusierul Meres Robert care semnalizeaza o infractiune in careu si ca atare, 11m. Executa imparabil Pop Sergiu, in stanga lui Cosma si este 1-1 ! In ultimul sfert de ora doar Ionut Ban si Pop Sergiu raman la ciupeala in fata si acest lucru se intampla in min 87 cand Ban croseteaza un adversar, mareste viteza si apoi trage fulgerator in stanga lui Cosma, sut din circa 16 m, gol , 1-2 si meciul este jucat !