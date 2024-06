Jocurile Olimpice debutează pe 26 iulie, iar printre românii care intră în concurs pe 27 iulie sunt Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioane olimpice en titre în proba de dublu vâsle.

A mai rămas puțin până la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. România are până acum 95 de sportivi calificați la 17 sporturi. Ultimii care s-au adăugat listei sunt Răzvan Arnăut (lupte), Alex Creț (judo) și Mădălina Amăistroaie (tir cu arcul).

„Mi-am îndeplinit jumătate din visul meu, cel de a merge la Jocurile Olimpice. Cealaltă jumătate este să câștig o medalie și voi da totul pentru a o realiza. Pentru mine va fi prima experiență olimpică, dar prefer să consider că am un avantaj. Sunt foarte tânăr și nu am nimic de pierdut. Când intri pe tatami, șansele sunt egale și orice se poate întâmpla”, a spus Alex Creț.

Mădălina Amăistroaie va participa pentru a doua oară la o ediție de Jocuri Olimpice după cea din Japonia. Sportiva în vârstă de 24 de ani a povestit înainte de Tokyo de ce a ales un sport atipic. „Pentru că nu e ceva obișnuit! Îmi plac lucrurile diferite. Și e ceva ce am văzut mai mult prin filmele cu supereroi. Inclusiv Robin Hood a fost un supererou, nu?”, a transmis Mădălina.