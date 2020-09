Cupa României a fost întotdeauna o competiție a surprizelor. Ne amintim de Foresta Fălticeni ajunsă în finala Cupei României din anul 1966 fiind învinsă cu 6 – 1. La Șimleu Silvaniei, fără spectatori și cu miza calificării în faza a II-a din 23 sept. 2020 Sportul din localitate și SCM Zalău s-au luptat cu fotbalul în după masa zilei de 9 septembrie 2020. Febra organizării jocului și emoțiile debutului într-un joc pe teren propriu au facut ca majoritatea jucătorilor și antrenorul Zima să nu poată dormi în noaptea dinaintea jocului.

Calm pe bancile tehnice, lupta surda în teren

Pe teren , tatonare, lupta ambitioasa a simleuanilor si tratarea unor faze cu superficialitate de zalauani. Dupa 0-0 la pauza si cate 2 ocazii imense pentru fiecare din echipe, fostul scm-ist Claudiu Baican prinde o bolta din 18 metri peste portarul Pop Andrei si face 1-0 pe o tabela nou- nouta. Asta dupa ce simleuanii au dominat copios sfarsitul de repriza, pana la ratarea lui Culda si in final de repriza prin Istrate. De remarcat tineretea lui Simleu cu 9 jucatori nascuti dupa anul 2000 , 4 titulari in teren( Cosma, Caba, Pop L, Pop G) , vs consacratii din lotul SCM Zalau care a avut 5 inscrisi pe foaie din care 3 titulari.

Incrancenarea din teren a dus la acordarea a nu mai putin de 6 cartonase galbene pentru Sportul (Ciaca, Pop R, Pop G., Contras, Baican, Lazar Z) si 5 pentru SCM (Culda, Forna, Onicas, Jalba, Mutu). Fazele pentru care s-au acordat pot fi catalogate ca lipsa de experienta la simleuani( proteste ori atac imprudent) si superficialitate tehnica la zalauani( tinere tricou ori simulare).In minutele de prelungiri , corner si cap Alin Mutu (90+2) si tabela arata 1 – 1. Prelungirile scot la iveala carcei, schimbari si mobilizare de pe bancile tehnice a lui Zima si Pasca.Final la 120 de minute si se trece la 11 metri .

Marcheaza din 11 m pentru Simleu – Ismail, Crisan S., Pop Razvan, Leitan, Pop George, Pop Vlad, Lazar Z si rateaza Ciaca.

Marcheaza din 11 m pentru SCM Zalau – Istrate, Stanciu, Jalba, Mutu, Culda , Kis, rateaza Petra si Pop Fl. Se incheie asadar partida cu 8 – 7 pentru Sportul Simleu Silvaniei nu inainte ca medicii sa aiba emotii la hematomul de la piciorul lui Caba de la Simleu finalizat cu brio.

Sportul Șimleu – SCM Zalău 1 – 1 (0 – 0), 8 – 7 rezultat final

Au evoluat echipele:

Sportul 2007 Simleu Silvaniei – Cosma- Pop R, Guiti Ismael, Baican, Caba – Ciaca, Pop Luigi, Pop George -, Contras, Neaga, Leitan. Rezerve Sipos- Ardelean, Oltean, Pop S, Pop V, Crisan S, Lazar Z, Cristutiu.Antr. Zima George, delegat Oltean Romeo.

SCM Zalau- Pop A, – Pop F, Mutu, Kiss, Jalba, Culda, Onicas, Stanciu, Forna, Istrate, Petra. Rezerve Miron, Duma, Cozma, Cubas, Jula , I. Ardelean Dulap. Delegat Jula Vasile , antrenor pr. Pasca Marius,antr. sec Pop Alexandru, maseur Blaj Marius.

Arbitri Salomir Mircea(Cluj), Bala Casian(Arad), Alina Mihoc( Arad).

Observator FRF Leontin Moga (Zalau).

Alte rezultate: Minerul Daesti – Minerul Costesti 0 – 5, CSM Deva – Ghiroda si Giarmata Vii 0 – 1, Pobeda Bisnav – Becicherecu Mic 4 – 2, Poli Timisoara – Lunca Cermei 2 – 2, 4 – 6 dupa 11 m, Univ. Alba Iulia – Unirea A. Iulia 1924 1 – 1, 3 – 5 la 11 m, Sanatatea Cluj – Unirea Dej 2 – 4 dupa 120 min, Olimpia Satu Mare – CSM Sighetu Marmatiei 0 – 1, Rm Sarat – Buzau 1 – 2, Gugesti- Liesti 0 – 4, Vaslui – Husi 0 – 5, Botosani – Falticeni 0 – 3, Kogalniceanu – Braila 0 – 4, Jilavele – Gh. Doja 1 – 3, Steaua – Balotesti 6 – 0, Giurgiu – Rosiori 0 – 7, Zarnesti – Rasnov 1 – 0, AFC Od. Secuiesc – Reghin 4 – 0,KSE Tg Secuiesc – SR Brasov 4 – 6 dupa 120 min, Ungheni – Ariesul Turda 4 – 1, Mihai Viteazu – Galda 0 – 3 – lipsa vize medicale. Alte 9 jocuri programate nu s-au disputat.