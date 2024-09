Deputatul PSD Daniel Ghiță, fost luptător de K1, își continuă războiul deschis cu autoritățile care conduc și reglementează activitatea sportivă din România, cărora le cere imperativ să respecte implementarea Recursului în interesul legii , din noiembrie 2023 , conform căruia sportul românesc se află într-o stare cronică de ilegalitate.

Cluburile de drept public să iasă din federații, este solicitarea pe care , de mai bine de câteva luni, Daniel Ghiță a transmis-o celor de la Agenția Națională pentru Sport , Comitetului Olimpic și Sportiv Român și federațiilor sportive. Acesta le-a cerut să respecte nu doar Recursul în interesul legii, dar și prevederile OG 26/2000, care reglemetează regimul asociațiilor și fundațiilor.

Cum demersurile sale nu au avut ecou decât într-o măsură redusă, la Tribunal, care a început să refuze încercarea diverselor federații de a-și înregistra actele constitutive și modificările de statute, fostul sportiv a pregătit o altă strategie.

Cu ajutorul lui Ștefan Popescu, președintele Federației Române Pescuit Sportiv, la rându-i un adversar declarat al modului în care funcționează și este finanțat sportul românesc, au fost elaborate și argumentate juridic o serie de modificări la Legea Sportului (69/2000). Argumentul principal este că „legea este una dintre cele mai longevive, dar de la apariția ei și până acum, cadrul legislativ a evoluat, inclusiv prin aderarea României la Uniunea Europeană”

Acest proiect legislativ ar urma să fie înscris pe ordinea de zi a Senatului, pentru a intra în dezbateri, în procedură de urgență.

Printre principalele direcții ale amendamentelor la Legea Sportului, cele mai importante sunt cele legate de cluburile de drept public și cele private.

Astfel, conform RIL, dar și a OG 26/2000, federațiile sportive vor fi obligate să excludă dintre membrii afiliați grupările de drept public.

Conform modificărilor prevăzute de inițiativa lui Daniel Ghiță, activitatea COSR, entitate înființată printr-o Horărîre de Guvern în 1991, nu mai poate fi reglementată simultan și de Legea Sportului. Și va cere abrogarea tuturor articolelor referitoare la acest for.

Tot Ștefan Popescu a mai adăugat că „dacă e înființat de guvern, COSR este de drept public, nu privat. Ei s-au înregistrat și ca asociație privată, dar ilegal. S-au dus la Judecătorie, atunci, în 1991. Dar numai Tribunalul era la acea vreme singura instanță care putea decide dacă o asemenea entitate poate intra în registrul asociațiilor și fundațiilor.

COSR este oricum organizat în baza Cartei Olimpice și a propriului statut, nu mai are niciun sens să apară și în Legea Sportului. În plus, acest for nu are nici măcar acum act constitutiv. S-au strâns prea multe ilegalități în ultimii 30 de ani în sportul românesc”.