In etapa a 8-a a seriei 10 din Liga III-a , sambata 31 octombrie 2020, ora 15 pe Stadionul Silvania, Sportul Simleu Silvaniei intalneste favorita locului unu adica Minaur Baia Mare. Meciul este fara spectatori.

Astfel, Minaur Baia Mare vine la Simleu Silvaniei si are parte de un meci dificil, fara antrenorul Dorin Toma pe banca . Sportul este o echipa care prin mobilizare poate scoate un rezultat favorabil. De altfel , improvizatiile de la Zalau de pe banca tehnica nu mai trebuie repetate . Sportul Simleu Silvaniei poate sa demonstreze clar ca locul ei din aceasta serie este a se bate pentru un loc 2-3 favorabil de a participa la barajul intre serii.Sportul Simleu Silvaniei poate aplica tactica antrenorului Zima de a se apara sus si de a anihila eventualele contrapreluari ale Minaurului de la mijlocul terenului. Poate miza si pe intrarea mai tarziu in ritm a lui Minaur. Echipa din Baia Mare a pierdut un singur punct , la Zalau, cu SCM. Minaur are jucatori cu experienta care pot intoarce partida gen Durus, V Pop, Donca, Serediuc , Zete, Ofrim si tanarul clujean Minteuan fiul fostului antrenor de la CFR Cluj.

Sportul Simleu Silvaniei trebuie sa iuteasca jocul, sa arate prospetime si determinare. Au inceput bine la Zalau si daca se mentin in marja de pana la evolutia cu SCM Zalau de 2-1 si ultimele 10 minute pot emite pretentii de o victorie in extremis cu Minaur Baia Mare. Vor trebui ca P. Luigi, Guiti, Crisan S, Neaga, Leitan , Mansour si Martin sa arate ce … pot !

Asta pot sa o faca daca vor juca la un nivel constant de posesie si presiune. Pierderea oricarei mingi va insemna presiune mare pe talentatul portar Cosma. Pofta de joc si inspiratia de moment, fara trac vor face ca diferenta la sfarsitul celor 90 de minute sa fie in favoarea lor.