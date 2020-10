Iesirea sifonata din Cupa Romaniei in fata echipei din Sanmartin a deranjat o parte din stafful echipei simleuane „Au conditii, au tot ce le trebuie acum, au sustinere de la Primarie, le mai lipseste pofta de a juca fotba” spunea un oficial critic din Simleu.

Jocul din etapa a 6-a a Ligii a 3-a seria 10 cu Luceafarul Oradea, echipa de pe ultimul loc, ar tyrebui sa fie de solist 1. Echipa din Oradea si-a revenit intre timp iar cei din anturajul echipei sustin ca valoarea ei este data de acel nul, 0-0 cu Gloria Bistrita din etapa a 5-a.

Luceafarul Oradea a inceput sa se debaraseze de emotiile prezentei in Liga 3 si va aborda meciul de la Simleu Silvaniei macar la meci egal. Formatia probabila ar putea reuni tot ce are mai in forma Luceafarul Oradea acum. Luceafarul Oradea a aliniat in etapa cu Gloria Bistrita pe

Mihelea- Dragan, Stef, Laza, Gunie-, Gheban, Covaciu(Higyed, Toderici, –

Balogh(Farcas), S. Ban, Jurcut, Marina.Mai raman pe banca la dispozitia antrenorului Ciprian Dianu si Oros, Erik, Tirlea, Baicu, Pintilie si Novak.

Sportul Simleu Silvaniei va avea un joc dificil pe teren propriu care nu oglindeste locul ocupat de luceferi in clasament. Stilul bihorean, oradean in special nu-i este strain antrenorului din Oradea, acum la Sportul Simleu Silvaniei, George Zima . Echipa Simleului poate arata acum adevarata fata.

Sportul Simleu Silvaniei ar putea alinia pe Sipos(Cosma)-R Pop, Ismail, Caba, Ciaca, – Luigi Pop, Contras , Neaga-, Mansour, Matei, Catuna.

Rezerve C. Ardelean, O. Ardelean, G Pop, Leitan, Crisan, Oltean, Zoltan.