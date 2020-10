Sportul Simleu Silvaniei pornea cu un usor avantaj pe teren propriu asupra mai tinerei echipe care a zburdat in Liga a IV-a din Bihor si anume CA – Oradea ( ACS CAO 1910 Oradea). George Zima, antrenorul oradean al gazdelor a fumat insa pipa pacii cu concitadinii de la CAO si jocul a fost egal de 1-1 cu destule semne de intrebare despre evolutiile viitoare ale echipelor, parca obosite desi campionatul abia a inceput!

Sportul 2007 Simleu Silvaniei- CAO 1910 Oradea 1-1 (1-1).

Au marcat Letan-CAO- min 22 din 11 m respectiv Leitan-Simleu- min 27.

Un antrenor cu vechi state din zona care urmareste evolutiile Simleului spune ca – mijlocul nu functioneaza de etape bune, jocul echipei este inca incalcit, se degajeaza mingi la intamplare, nu au atacant pur sange, nu au atitudine.Nici juniorii nu confirma, unii titulari juniori ar trebui schimbati cu altii mai buni de pe banca.Peste toate acestea , nu trag la poarta.

Intr-adevar evolutia este una de natura sa produca ingrijorare in sanul echipei deoarece ultimele doua vor retrograda. Apoi a disparut din echipa Baican si a reaparut Codrut Ardelean, dar atacul sufera mult.

Presedintele clubului, Ioan Gurzau a tinut sa declare ca in ciuda unor evolutii contradictorii echipa este in formare ca relatii de joc si unitate grup. De asemenea , mai spune Gurzau, oboseala acumulata inca pune presiune pe echipa, lucru adeverit si la acest joc.

Sportul Simleu Silvaniei- Sipos- R Pop(59Bodis) , Ismail Guiti, Caba, Leitan(74Oltean), – Ciaca, Luigi Pop, G Pop(74 C Ardelean) – Neaga, Contras (87Martin) Mansour(87Crisan) .Rezerve Cosma-, Catuna, O. Ardelean si A Crisan. Antr. G. Zima.Delegat Romeo Oltean.

CAO- Verdes- Copil, Mintas, Iovita, Stan, – Letan, Ardelean Hosu, – Lazar(46Blagea), Rosu(89 Urbanowski), Dobrescu(74 Lezeu).Rezerve Ghete, Panti, Iacob, Costea ,Gherman si Torok . Antrenor Florin Farcas.

Dupa acest joc echipa este pe locul 5 in seria 10 din Liga 3 cu 5p si va intalni in 10 oct. ora 15 in etapa a 5-a in deplasare pe AFC Somesul Dej pe stadionul din Vad.

In Cupa Romaniei, etapa a 3-a Sportul Simleu Silvaniei joaca miercuri 7 oct. 2020 acasa cu CSC Sanmartin, de la ora 14,30.