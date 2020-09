Fotbalul în pandemie este ca și mâncarea fără … sare ! Adică lipsa spectatorilor influențează evenimentul sportiv. Acum , prin Sportul Șimleu, caută să se reinvie acea epocă a Silvaniei Șimleu, atunci când președintele de acum și de atunci Ioan Gurzau, aducea echipe de top la Șimleu Silvaniei. Mă refer la prezența în Liga a II-a cu echipe gen U Cluj, CS Otopeni, FC Arges, UTA, ASA Targu Mures, FC Bihor Oradea, Jiul Petrosani, etc. Era campionatul 2009/2010. Atunci s-au retras din motive financiare Termo Turnu Severin- Liga 3 , Minerul Lupeni si FC Silvania Simleu Silvaniei- Liga 2. Din echipa de atunci a Simleului mai sunt în actualitate Silviu Crișan „Virus” și Malin Sabou. Grupul masiv de Satu Mare pe care era cladita Silvania cuprindea printre alții pe pe Brata, Schwartzkop, Scnhnellenperger, Raul Crisan, Adrian Micas, Gavrilescu si Breaz. În lotul de atunci evolua și clujeanul Dan Muresan dar și localnicii Ulmeanu și Lupo. Antrenor principal era sătmăreanul Dacian Nastai, apoi referent zonal FRF și actual antrenor cu licența PRO la grupele FCSB. Acum datele problemei sunt altele. Se încearcă reinvierea tradiției.

Sportul Simleu Silvaniei, reper pentru jucătorii tineri și autohtoni

Prima miscare în campionatul trecut a fost chiar aducerea unui antrenor „străin” de oraș în persoana lui George Zima. Oradeanul a reusit promovarea și accesul în Liga a III-a grație tineretului local , sustinerii de către administrația orașului și a regulamentului de baraj și promovare .

Sportul Șimleu Șilvaniei încearcă reinvierea tradițiilor fotbalistice , în speta prezenta spectatorilor si fotbal de calitate. Insa acum calitatea e conditionata si de rezultate. Primul joc , azi 9 sept. 2020, de la ora 16,30 pe stadionul Magura cu SCM Zalau in primul tur al Cupei Romaniei si in postura de echipe prezente in competitia de Liga a III-a.