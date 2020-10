Echipa din Simleu Silvaniei merge incet dar sigur. Continuitatea rezultatului de la Vad cu Somesul Dej a fost facuta in meciul cu incomoda echipa din Oradea, Luceafarul in etapa a 6-a a Ligii a 3-a.

Sportul Simleu Silvaniei – Luceafarul Oradea 2 – 1 (2-0)

Au marcat G. Pop 4, Mansour 24 respectiv S. Ban 48.

În ciuda unei prime reprize bune facuta de Simleu , partea a doua a fost mai slabuta. Jucatorii simleuani deja se vedeau prea rapid invingatori.Jocul din prima repriza cu pase exacte si demarcari rapide ne-au aminti de Simleul anilor de glorie in Liga II.Insa si Luceafarul Oradea nu a iesit din zona sa de a nu se adapta Ligii a III-a. Scor final, 2-1 insa nasul simleuanilor la golul oradenilor a fost tot un nume de Ban, Sorin de asta data iar in Cupa Romaniei a fost eliminata de golul celuilalt Ban din familie si anume Ionut.

Sportul Simleu Silvaniei– Cosma, S Crisan, Guiti, Caba, L Pop- G Pop, Ciaca, Contras, – Neaga, Leitan, Mansour. Antrenor George Zima. Rezerve Sipos, Oltean, Ardelean, A Crisan, Catuna, V Pop, Martin, Lazar.

Luceafarul Oradea – Mihelea- Gunie, Dragan, Marina, Stef, – Covaciu, Balogh, Gheban, – Laza Jurcut, Toderici. Antrenor Ioan Pap. Rezerve Raileanu- Pintilie, S. Ban, Higyed, Baicu, Tamas, Novak.

Au arbitrat Robert George-Timisoara, Spatar Razvan- Sibiu, Biro Zsolt-Belin-Covasna. Observatorii partidei de 2-1 pentru Sportul Simleu Silvaniei au fost Szanto Lorant din Targu Mures si China Cristian din Baia Mare. Un joc nu a fost disputat, CSC Sanmarin- Minaur Baia Mare fiind reprogramat.

In urma acestui rezultat Sportul Simleu Silvaniei face 11 puncte si se afla in urmarirea lui Minaur Baia Mare 12 p si SCM Zalau 13p. In 24 oct. 2020 de la ora 15 Sportul Simleu Silvaniei va evolua la Zalau cu SCM.

Alte jocuri ale etapei a 7-a din Liga 3 seria 10 sunt:

ACS CAO 1910 Oradea- CSC Sanmartin

ACS FC Somesul Dej- CS Progresul Somcuta Mare

CS Luceafarul Oradea – CSM Satu Mare

CS Minaur Baia Mare- ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistrita.

Ultima etapa din acest an va avea loc in 14 noiembrie 2020 ora 14 cand Sportul Simleu Silvaniei se va deplasa la CSC Sanmartin.