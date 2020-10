In urma cu o etapa la Zalau Sportul Simleu Silvaniei nu a putut detrona liderul, SCM Zalau.

Acum , in etapa a VIII-a, face egal cu Minaur Baia Mare si prin aceasta detroneaza vechiul liderul si instaleaza noul lider, adica Minaur Baia Mare. Din eroare a aparut informatia eronata ca SCM Zalau se deplaseaza la Satu Mare ! Da, intr-adevar dar in data de 11 noiembrie 2020 cand a fost reprogramat jocul de catre FRF, din motive teste pozitive coronavirus la Satu Mare. Meciul de la Simleu Silvaniei se termina nedecis si cu aceasta simleuanii sunt in carti pentru a ocupa un loc fruntas in Liga III-a, in noua configuratie. Au arbitrat Titii Lucian- Sibiu, Bojan Cosmin-Tg Mures , Pantea Sebastian-Arad. Observatorii partidei au fost Jivan Mihai- pt arbitri- Arad si Cioloboc Daniel- de joc- Tg Mures.

Antrenorul George Zima a inceput cu jucatorii Cosma- S Crisan, Leitan, Ardelean, Contras, – G Pop , L Pop, Catuna, -V Pop, Neaga, Mansour iar rezerve pe Sipos- Bodisz, Cristutiu, C Ardelean,Lazar,RPop,VPop.

Minaur Baia Mare incepe cu Fila- Durus, Tinc, Lupu, Szekely, -Giurgiu, Berindea, Donca, – Minteuan, Ofrim, Pop. Antrenorul secund Paul Ungureanu a mai avut pe banca pe Juhasz, – Prunescu, Mahalean, Parnau, Serediuc, Paul, Nistor si Zete. Principalul Dorin Toma era suspendat pentru eliminarea din meciul cu SCM Zalau din etapa a VII-a.

Rezultate complete la jocurile etapei a VIII-a :

ACS CAO 1910 Oradea- Somesul Dej 1-0

CSC Sanmartin- Gloria Bistrita 0-1

Progresul Somcuta Mare- Luceafarul Oradea 4-2

Sportul Simleu Silvaniei-Minaur Baia Mare 0-0

CSM Satu Mare- SCM Zalau se joaca in 11.11.2020.

Ultima etapa din tur , a IX-a , programeaza in 7 noiembrie 2020 jocurile: