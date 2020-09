Sportul Simleu Silvaniei a remizat în etapa I , 2 – 2 cu o echipa cu experienta în Liga III-a, CSC Sanmartin. Dincolo de faptul ca trebuie sa-si franeze iesirile disciplinare ale jucatorilor mai trebuie concentrarea pe plusurile a doi jucatori foarte buni la ora actuala pentru Simleu. Ne referim la Ismael Guiti , nascut in 1991 in Burkina Faso , cetatenie franceza , a jucat prin Cehia si Franta iar la Simleu a venit prin intermediul antrenorului George Zima de la Viitorul Tg. Jiu.

Potrivit specialistilor care au vazut la lucru pe Ismael , locul lui ar fi in centrul defensivei simleuane. Aceasta ar putea fi o mutare importanta pentru Zima precum si introducerea in centrul liniei de mijloc a puternicului Mansour, noua achizitie. Sambata in etapa a II-a Simleul joaca acasa pe Magura Stadion cu CSM Satu Mare de la ora 17.

Scurta avanpremiera a partidei

CSM Satu Mare este practic sora lui SCM Zalau in materie de finantare, fiind echipa Primariei din Satu Mare. De ani de zile fotbalul satmarean este intr-un con de umbra, echipele din Tasnad, Carei si chiar Satu Mare fiind doar de Liga a III-a. Acum se bazeaza pe un nucleu de tineri ambitiosi si motivati.

CSM Satu Mare are in componenta in echipa de baza pe Marius Curileac, – Calin Vadan, Luca Tincau, Mihaita Muresan, Flaviu Ionescu, Nylvan Bogdan, Swarczkopf Istvan-fost in 2010 la Simleu-, Barth Kevin, Florin Chitas, Jakab Martin, Zsiga Ervin . In lot mai figureaza Daniel Osan, Illyes Daniel, Marian Zima, Gabriel Cadar, Angelo Simon, Raul Ziman, Denis Baier, Suveg Nandor, Nyeki Kevin. O echipa tanara si cativa experimentati formeaza CSM Satu Mare cu proiect de mentinere in L 3. In prima etapa au invins pe Glori Bistrita pe teren propriu cu 4-2. Antrenor Zoltan Ritli.

Satmarenii pot fi o surpriza neplacuta pentru simleuani daca sunt lasati sa-si faca jocul lor tactic , pase scurte , demarcari si precizie la faze fixe.Au si scanteia din atac , pe Florin Chitas si imprevizibilul de rapid Ziman Raul.

Golgeterul ultimelor doua sezoane a lui CSM Satu Mare , Gabriel Cadar va incerca sa dea totul si in acest joc pe calea contraatacului.Trio-ul Chitas- Ziman- Nylvan in forma maxima pot da peste cap orice mijloc al seriei, sustinuti de revelatia de la Kinder Carei – Kevin Barth, de multe ori capitanul echipei. Punctul slab al echipei satmarene a fost pana acum executia deficitara a loviturilor de la 11 m( 2 lovituri ratate in prima etapa).

Jocul va avea loc sambata 19 sept. 2020 de la ora 17 pe stadionul Magura Simleu Silvaniei. Meciul va fi fara spectatori cu asigurarea echipei gazda a tuturor masurilor de siguranta sanitare conform protocoalelor de competitii.