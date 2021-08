Jocurile fazei a II a a Cupei României la fotbal au fost determinate de federația de resort tot în baza criteriilor geografice. Astfel, partida dintre Sportul Șimleu și SCM Zalău se va desfășura pe terenul Șimleuanilor în 11 august 2021 începând cu ora 17,30.

Federația Română de Fotbal a stabilit meciurile din Faza a II-a a competiției Cupa României la fotbal. Meciurile se desfășoară pe terenul echipei mai slab clasate la finalul sezonului trecut, astfel că partida dintre Sportul Șimleu și SCM Zalău se va desfășura pe terenul echipei șimleuane. Câștigătoarele acestor jocuri se vor califica în următoarea fază a competiției, faza a III-a, care este stabilită pentru data de 25 august 2021. În acest tur vor participa 52 de echipe: 38 calificate din Faza a II-a şi 14 echipe din Liga 2. Atunci se vor disputa 26 de meciuri. Sportul Simleu a intrat in competitie din primul tur invingand cu 5-0 pe Rapid Jibou, iar SCM ZALAU a fost calificata direct in turul 2 al competitiei. In editia 2020-2021 a Cupei Romaniei, cele doua echipe s-au duelat in primul tur al competitiei , tot pe terenul din Simleu , iar gruparea din Șimleu sa impus la loviturile de departajare. In editia trecuta de campionat , victoriile au fost impartite , fiecare echipa câștigândpe teren propriu. Echipa zălăuană a beneficiat de un buget alocat de către Primăria Zalău care i-ar fi permis evoluția în liga a-II-a, însă SCM a ratat calificarea, cheltuind doar bugetul. Chiar dacă au fost anunțate măsuri după rușinoasa înfrângere, iată că acest lucru nus-a mai întâmplat, iar conducerea clubului nu a mai justificat în nici un fel cheltuirea bugetului.