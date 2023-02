Partidul Național Liberal vine în sprijinul românilor vulnerabili. Astfel, un număr de 27.000 de sălăjeni beneficiază de sprijin pentru plata facturilor la energie.

Partidul Național Liberal vine în sprijinul românilor vulnerabili. În 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va oferi sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/an, sub formă de card de energie. Bugetul total al programului este de 4 miliarde lei, bani proveniți din fondurile europene negociate de ministrul liberal Marcel Ioan Boloș cu Comisia Europeană.

În această perioadă, Poșta Română a început distribuirea cardurilor de energie. Ajutorul va putea fi utilizat începând cu 20 februarie și are o valoare de 1.400 lei, care se acordă în două tranșe a câte 700 lei, în lunile februarie și septembrie. Se pot plăti facturi curente ori restante la electricitate, gaz și orice formă de încălzire, până la 31 decembrie 2023. Cei 27.000 de beneficiari din județul Sălaj sunt: pensionari peste 60 de ani cu pensia sub 2.000 lei, pensionari de invaliditate cu venituri sub 2.000 lei, persoane cu handicap grav, accentuat ori mediu cu venituri sub 2.000 de lei, familii cu alocație de susținere și cei care încasează ajutor social.

Pentru orice întrebări punctuale legate de plata ajutorului la încălzire, Poșta Română a deschis un call center specializat pe această problemă. Numărul de telefon la care beneficiarii pot obține informații de la angajații Companiei este: 031 9966, de luni până vineri, între orele 08:00-20:00.

Ministerul Investițiilor a întocmit un ghid cu 27 situații speciale ce pot fi întâmpinate la plata cu cardul de energie, anticipând majoritatea problemelor pe care le poate avea populația.

Ajutorul este acordat pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile, care locuiesc în aproximativ 2,8 milioane de gospodării eligibile, pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.Iată declarația ministrului Marcel Boloș:

”Am realizat zilele acestea un ghid care vine să soluționeze toate spețele speciale ce pot să apară în procesul de acordare și utilizare a cardurilor de energie. A fost trimis deja către toate oficiile poștale din țară, pentru ca poștașii să fie pregătiți să vină în sprijinul beneficiarilor. Fiind o măsură cu un asemenea impact în ceea ce privește numărul de beneficiari, este firesc că nu poate exista un tipar standard. Noi trebuie să fim pregătiți pentru a preîntâmpina orice posibilă deficiență. În acest sens, poștașii din întreaga țară sunt pregătiți și au materialele necesare pentru a-i ajuta pe beneficiari. Am discutat cu ei zilele trecute și vom mai avea video call-uri pentru a ne prezenta realitatea de la firul ierbii. Pe această cale vreau să le mulțumesc, pentru că ei au făcut ca această măsură să fie cu adevărat posibilă”

Următoarea tranșă de bani va fi alocată în perioada 1-30 septembrie, iar cei care își păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua.Cardul de energie este valabil până pe 31 decembrie 2023, dar plățile se pot efectua la oficiile poștale până pe 27 decembrie 2023.