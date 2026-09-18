Consiliul Județean Sălaj își reafirmă angajamentul de a susține activitățile culturale, educaționale și patrimoniul religios din mediul rural. Prezența conducerii administrației județene la viața spirituală a comunităților locale reflectă o strategie clară de finanțare a proiectelor care răspund direct nevoilor locuitorilor și care contribuie la păstrarea identității culturale în județ.

Păstrarea tradițiilor și sprijinirea valorilor spirituale reprezintă piloni esențiali în dezvoltarea armonioasă a comunităților din județul Sălaj. O dovadă concretă în acest sens o constituie participarea președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, la evenimentul dedicat sfințirii bisericii din localitatea Preoteasa, aparținătoare comunei Vâlcău de Jos. Acest moment de sărbătoare pentru comunitatea locală a reprezentat și un prilej de a analiza modul în care administrația județeană se implică direct în dezvoltarea acestei zone.

Colaborarea strânsă dintre autoritățile județene, primăriile locale și instituțiile de cult are ca scop principal creșterea calității vieții și oferirea de oportunități reale pentru cetățeni. Prin programele pe care le derulează, Consiliul Județean nu investește doar în infrastructura rutieră sau medicală, ci acordă o atenție deosebită proiectelor cu impact social și cultural direct. Întrebat despre liniile de finanțare și proiectele destinate susținerii acestei regiuni, președintele instituției a subliniat că toate demersurile sunt ghidate de nevoile reale ale oamenilor.

Strategia menționată de șeful administrației județene se traduce prin alocări financiare concrete făcute în fiecare an. Consiliul Județean Sălaj pune la dispoziție linii de finanțare nerambursabilă pentru cultele religioase recunoscute oficial, banii fiind utilizați pentru lucrări de întreținere, reparații sau restaurări ale lăcașurilor de cult, multe dintre ele fiind monumente istorice de o valoare inestimabilă.

În paralel, programele dedicate tinerilor ocupă un loc central în agenda instituției. Finanțarea taberelor educaționale și a activităților recreative oferă noilor generații din mediul rural alternative sănătoase de dezvoltare și acces la educație non-formală. Parteneriatul solid dintre Consiliul Județean, primării și biserici demonstrează că resursele financiare sunt direcționate chibzuit, acoperind atât componenta materială a dezvoltării, cât și pe cea spirituală sau educațională. Prin acest tip de implicare constantă, autoritățile județene reușesc să mențină vii comunitățile locale și să le ofere sprijinul logistic și financiar de care au nevoie pentru a privi cu încredere spre viitor.