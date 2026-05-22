Sprijin concret și implicare directă pentru fermierii din județul nostru. Asociația „Ovis” Sălaj, condusă de președintele Nicolae Țap, continuă să fie motorul principal de dezvoltare pentru crescătorii de animale sălăjeni. Organizația nu doar că se luptă la nivel central pentru actualizarea și îmbunătățirea legislației din sectorul agricol, dar oferă și soluții logistice imediate. Cea mai importantă dintre ele este magazinul propriu de desfacere, situat chiar la parterul sediului asociației din Zalău. Acesta le permite fermierilor locali să își vândă produsele direct către consumatori, fără intermediari.

Într-o perioadă plină de provocări pentru sectorul zootehnic, Asociația Ovis Sălaj își demonstrează utilitatea publică prin acțiuni concrete în sprijinul fermierilor din județ.

Sub conducerea președintelui Nicolae Țap, asociația s-a transformat în vocea numărul 1 a crescătorilor de animale la nivel regional.

Prioritatea centrală o reprezintă implicarea activă în actualizarea legislației, astfel încât noile reglementări să vină în întâmpinarea nevoilor reale din teren și să elimine cele 100 de blocaje birocratice cu care se confruntă zilnic producătorii.

Dincolo de legi, cea mai mare problemă a fermierilor rămâne desfacerea. Răspunsul asociației se află chiar la parterul sediului central din Zalău, unde funcționează un magazin dedicat exclusiv comunității locale.

Aici, producătorii sălăjeni își pot expune marfa în mod direct, reducând la 0 costurile cu intermediarii. Acest circuit scurt garantează o prospețime de 100% pentru cumpărători și un profit corect pentru fermierii care își văd astfel munca valorificată local.

Prin acest model integrat, asociația condusă de Nicolae Țap demonstrează că unirea forțelor este singura cale prin care fermele din Sălaj pot prospera economic în 2026.