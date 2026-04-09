O lege nou adoptată acordă un sprijin vital pentru familiile copiilor cu nevoi speciale, în timp ce părinții acestora vor beneficia de consiliere psihologică gratuită.

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, un proiect de lege esențial care vizează echilibrul emoțional al familiilor ce îngrijesc copii cu autism sau sindrom Down. Noua reglementare prevede accesul gratuit la ședințe de consiliere psihologică pentru părinți și tutori, costurile fiind acoperite integral prin sistemul de asigurări sociale de sănătate. Măsura vine să recunoască oficial efortul colosal al acestor familii și să combată fenomenul de burnout parental, oferind sprijin acolo unde provocările zilnice depășesc adesea resursele emoționale ale părinților.

Inițiativa legislativă, susținută de Raluca Turcan, modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate și este rezultatul unui dialog direct cu specialiștii și părinții care duc o „luptă nevăzută”. Până în prezent, sistemul de sănătate se concentra aproape exclusiv pe terapiile destinate copilului, ignorând adesea sănătatea mintală a celor care îi îngrijesc. Prin acest act normativ, statul român implementează o abordare integrată: un părinte echilibrat emoțional și consiliat profesional este capabil să ofere un mediu mult mai stabil, esențial pentru progresul și recuperarea minorului cu nevoi speciale.

Adoptată cu o majoritate covârșitoare (înregistrând doar două abțineri), legea urmărește obiective clare: reducerea riscului de depresie și anxietate în rândul tutorilor, îmbunătățirea managementului situațiilor de criză și, implicit, creșterea calității vieții întregii familii. Raluca Turcan a subliniat că avizul favorabil al Ministerului Sănătății și votul aproape unanim din Parlament demonstrează că nevoile reale ale cetățenilor pot genera consens politic. „Este un semn că, atunci când vorbim despre lucruri cu adevărat importante, putem lăsa diferențele deoparte”, a transmis inițiatoarea proiectului.

Pe termen lung, specialiștii în sănătate mintală estimează că această măsură va genera beneficii majore nu doar la nivel uman, ci și în eficiența terapiilor aplicate copiilor. Reducerea epuizării părinților înseamnă o implicare mai activă și mai eficientă în procesul de dezvoltare al celor mici, prevenind totodată alte complicații medicale ce pot apărea din cauza stresului cronic. Odată cu implementarea acestei legi, România face un pas important către un sistem de protecție socială mai empatic și mai atent la nevoile complexe ale familiilor vulnerabile.