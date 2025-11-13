UEFA a anunțat cele 9 stadioane pe care se va juca EURO 2028, perioada în care se va disputa turneul, dar și programul competiției.

Campionatul European din 2028 se va disputa în perioada 9 iunie – 9 iulie, în Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor. Turneul se va deschide cu un meci la Cardiff și se va încheia la Londra, pe Wembley.

La EURO 2028 vor participa tot 24 de echipe, la fel ca la precedentele 3 ediții. Spre deosebire de preliminariile pentru Mondial, echipele care termină pe 2 în grupe se califică la EURO direct, fără baraj. Programul meciurilor și sigla EURO 2028 au fost lansate miercuri seară.

„Brandul a fost dezvăluit fanilor în mod spectaculos în această seară, la ora locală 20:28, pe ecranele gigantice Piccadilly Lights din inima iconicului Piccadilly Circus din Londra. În același timp, în toată Marea Britanie și Irlanda, noul logo, precum și logo-urile orașelor gazdă au fost prezentate la evenimente locale, inclusiv prin proiecții luminoase pe repere celebre și preluarea ecranelor digitale din centrele orașelor”, a transmis UEFA.

Dintre cele 4 țări organizatoare, Anglia va găzdui grosul meciurilor. Se va juca pe 6 stadioane englezești, în timp ce în Scoția, Țara Galilor și Irlanda se vor disputa partide doar pe câte un stadion.

Londra, Birmingham, Liverpool, Manchester, Newcastle, Glasgow, Dublin și Cardiff sunt orașele organizatoare.

Turneul este de aşteptat să genereze beneficii socio-economice în valoare de 3,6 miliarde de lire sterline (4,83 miliarde de dolari) pentru Marea Britanie şi Irlanda între 2028 şi 2031, potrivit unei evaluări independente, a precizat UEFA.

Guvernul Regatului Unit, Guvernul Scoţiei, Guvernul Ţării Galilor şi Guvernul Irlandei s-au angajat colectiv să aloce până la 740 de milioane de lire sterline (993,15 milioane de dolari) pentru a se asigura că evenimentul este sigur şi oferă o experienţă de clasă mondială atât pentru fani, cât şi pentru comunităţile gazdă.