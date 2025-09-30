Inspectoratul Județean în Construcții Sălaj a prezentat, în cadrul ședinței ordinare a Colegiului Prefectural Sălaj, desfășurat în sala “Porolissum” a Centrului de Artă și Cultură al Județului Sălaj, stadiul fizic al lucrărilor pe cele 3 șantiere din cadrul proiectului Autostrada Transilvania.