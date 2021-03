Premierul Florin Cîțu a anunțat că Guvernul a aprobat hotărârea prin care starea de alertă pe întreg teritoriul țării va fi prelungită cu 30 de zile, începând de duminică, 14 martie 2021.

Hotărârea de Guvern prin care s-a dispus prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării timp de 30 de zile, începând cu 14 martie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Principala modificare față de cunoscutele restricțiile și măsuri impuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei de Covid-19, este mărirea intervalului orar în care se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei. Declarația pe proprie răspundere va fi obligatorie de la ora 22, iar hotelurile și pensiunile vor putea fi ocupate de turiști până la 70 % din capacitatea de cazare.

„Am aprobat hotărârea prin care starea de alertă pe întreg teritoriul țării va fi prelungită cu 30 de zile, începând cu data de 14 martie 2021. Există o modificare importantă: circulația pe timpul nopții se reduce de la ora 23:00 la ora 22:00, în rest, măsurile rămân cam aceleași. Este o măsură care a fost folosită în alte țări și are succes. Inclusiv în România, în momentul în care am implementat-o, a avut succes. Diferența faţă de data trecută, când am impus această măsură, o fac dozele de vaccin. Am început o campanie de vaccinare de succes – în martie, vom vaccina aproape 1 milion de români, în aprilie, deja mergem la aproape 2 milioane de români. Deci, va ajuta foarte mult campania de vaccinare care merge în paralel cu aceste reguli. De asemenea, hotelurile și pensiunile vor putea fi ocupate până la 70% din capacitatea maximă de cazare, pentru spaţiile de cazare dispuse în localităţile în care se practică schiul și alte sporturi de iarnă „, a declarat premierul Florin Cîțu.

Astfel, în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00 – 5,00 (față de 23,00 – 5,00), cu excepțiile deja cunoscute: deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei și deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.